Pierre de Coubertin : quand le Val-de-Marne inspire le rénovateur des Jeux Olympiques

Illustration représentant Pierre de Coubertin (réalisé par ­©Stéphane Assad pour le Conseil départemental du Val-de-Marne)

Né à Paris le 1e janvier 1863, Pierre de Coubertin était un historien et pédagogue français. A 20 ans il enchaîne les séjours en Angleterre où il pratique l'aviron, la boxe, l'équitation ou encore l'escrime et milite, à son retour, pour l'introduction du sport dans les établissements scolaires français, à l'image du système britannique.

Mais Pierre de Coubertin n'a pas seulement milité pour le sport scolaire. En effet, fasciné par la culture de la Grèce et de la Rome antiques, son plus grand combat sera celui de restaurer les Jeux antiques, convaincu qu'ils contribueront à instaurer la paix entre les pays. C'est donc le 23 juin 1894, lors de la clôture du Congrès international olympique de Paris, qu'il réussira son objectif de faire exister à nouveau ces Jeux Olympiques, oubliés jusque-là depuis plus de quinze siècles.

Une devise olympique... val-de-marnaise !

Avant d'être la célèbre devise olympique, les mots latins "Citius, Altius, Fortius" ("Plus vite, plus haut, plus fort") constituaient à l'origine la devise officielle du collège Albert-le-Grand... à Arcueil !

En effet, c'est le 7 mars 1891 que le proviseur et homme d'Eglise Henri Didon prononce ces trois mots, à l'intention de ses élèves qui s'apprêtaient à participer à un championnat de course entre écoles publiques et privées. Cette compétition entre établissements scolaires était le fruit de l'imagination de Pierre de Coubertin, en concertation avec son ami Henri Didon, afin de donner une place importante à la pratique sportive. Elle se déroulait tous les ans dans l'enceinte du collège val-de-marnais.

En 1894, Pierre de Coubertin créé le Comité International Olympique (CIO) et choisit les mots de son ami en guise de devise officielle des Jeux Olympiques. Ils seront complétés par la 138e session du CIO, le 20 juillet 2021, devenant ainsi : "Citius, Altius, Fortius - Communiter" ("Plus vite, plus haut, plus fort - Ensemble").

Le Val-de-Marne lui rend hommage

Véritable défenseur de la pratique sportive, le nom de Pierre de Coubertin reste ancré dans le Val-de-Marne. De nombreuses infrastructures portent son nom telles que : la piscine Pierre de Coubertin (Chevilly-Larue) ; le gymnase Pierre de Coubertin (la Queue-en-Brie) ou encore le stade Pierre de Coubertin (Fontenay-sous-Bois).

A Arcueil, c'est une place qui porte le nom d'Henri Didon, afin de rendre hommage au directeur de l'ancien collège Albert-le-Grand.

Pierre de Coubertin, rameur à Nogent-sur-Marne

Statue de Pierre de Coubertin, devant le musée olympique, à Lausanne (Suisse) © 2013 / Comité International Olympique (CIO) / MORATAL, Christophe Féru de sport, Pierre de Coubertin a longtemps pratiqué l'aviron et pas n'importe où... à Nogent-sur-Marne !

En effet, il était membre de la Société d'Encouragement du Sport Nautique (ENCOU), club historique créé en 1879 sur l'île des Loups.

Ce même club accueille depuis peu un certain Antoine Jesel : athlète de haut-niveau et agent sous convention avec le Département ! Rappelez-vous, il avait décroché la médaille de bronze en aviron aux Jeux paralympiques de Tokyo !

Le Saviez-Vous ? L'ENCOU fait partie de la trentaine de sites val-de-marnais retenus comme "Centres de Préparation aux Jeux" (CPJ), dans le cadre des prochains Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 !