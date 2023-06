"Pratiques brutes au musée" : quand le MAC VAL rencontre le talent et la créativité des personnes porteuses de troubles du spectre autistique

Durant cette semaine, le musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL) se transforme en un espace de créativité et d'échange et accueille des journalistes, musiciens et animateurs radio porteurs de troubles du spectre autistique qui viennent partager leurs talents avec le public. Leur présence permettra de faire entendre leurs points de vue singuliers comme leurs engagements, leur créativité, leurs sens du partage et contribuera à la connaissance mutuelle des publics qui se côtoient au musée. Entre animation de médias (radio, journal, magazine télé...), création musicale ou artistique (peinture), découvrez le programme de cette semaine.

Mardi 27 juin - Radio Tisto

Un groupe de 7 jeunes autistes âgés de 17 à 25 ans se retrouvent au MAC VAL pour animer l'émission de radio "Radio Tisto", diffusée tous les mercredis du mois de juin, entre 14h et 16h, en direct sur les ondes de Radio Libertaire. Avec le psychologue Juien Bancilhon et le musicien Franq de Quengo, ces 7 jeunes alternent entre synthé, instruments arrangés, vieux orgues et improvisation au micro, bravant les frontières entre de la musique expérimentale et du handicap mental. En partenariat avec Sonic Protest. Enregistrement en public, à partir de 14h.

Mercredi 28 juin - Le Papotin

Connaissez-vous "Le Papotin" ? Ce journal fondé il y a plus de 30 ans par une équipe de journalistes atypiques donne vie à des interviews de politiques, artistes et de personnalités. Depuis un an, "Les rencontres du Papotin" existent aussi sous la forme d'une émission diffusée sur France télévisions, un samedi par mois. Le comité de rédaction s'installe au MAC VAL pour rencontrer Marie Losier, artiste de l'exposition collective "Histoires vraies". Accessible au public, à partir de 11h.

"Histoires vraies", la nouvelle exposition au MAC VAL Cette exposition collective est actuellement exposée au MAC VAL jusqu'en septembre 2023 et rassemble les œuvres d'une quarantaine d'artistes de générations diverses en explorant les fictions et histoires (vraies ?), tout en mettant à l'honneur le storytelling.

Pour plus d'informations >> cliquez ici <<

Vendredi 30 juin - Atelier de peinture de l'Hôpital Santos Dumont

Un groupe d'adolescents et de jeunes adultes autistes se retrouvent avec l'éducatrice spécialisée Sophie Jacquemont et l'art thérapeute Alain Foujanet autour d'un atelier de peinture. Initialement organisé chaque vendredi à l'hôpital de jour Santos Dumont, cet atelier de pratique plastique se délocalise au MAC VAL et accueille un groupe de pairs de l'Institut Médico-Éducatif (IME) Jean Allemane de Champigny-sur-Marne. Les réalisations nées de cette rencontre artistique seront exposées au musée jusqu'au "Picnic" du dimanche 2 juillet.

Dimanche 2 juillet - Les Harry's

Ils sont âgés de 17 à 25 ans, animent l'émission "Radio Tisto" et... font de la musique. Les Harry's (qui fêtent cette année leur 10 ans) se retrouvent dans le jardin du musée, dans le cadre du Picnic au MAC VAL, pour partager un moment, une expérience avec le public lors d'un concert. Véritable moyen d'expression, ils utilisent la musique pour faire changer le regard sur l'autisme. En partenariat avec Sonic Protest. Évènement gratuit, accessible à partir de 16h.