Prolongement de la ligne de bus Senia-Orly : donnez votre avis lors de l'enquête publique

Comment donner son avis ?

Du 7 novembre au 8 décembre, plusieurs modalités de participation sont à votre disposition pour vous permettre de donner votre avis sur le TCSP Sénia-Orly (prolongement de la ligne de bus 393 actuelle du Carrefour de la Résistance à Thiais jusqu’à l’aéroport d’Orly) :

Les registres papiers dans les mairies de Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste

dans les mairies de Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste Le registre en ligne

Par courriel à l’adresse : tcsp-senia-orly@enquetepublique.net

à l’adresse : tcsp-senia-orly@enquetepublique.net Par courrier :

À l’attention de Madame Nicole Soilly, commissaire enquêtrice

Préfecture du Val-de-Marne

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique – 3e étage

1-29 avenue du Général de Gaulle - 94038 Créteil Cedex

Vous souhaitez rencontrer la commissaire enquêtrice ou l’équipe projet ?

Vous pouvez rencontrer la commissaire enquêtrice lors des permanences assurées en mairies de Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste aux dates et horaires indiqués sur la plateforme dédiée à l’enquête.

Une réunion d’information publique est également organisée le jeudi 17 novembre de 19h à 21h à Thiais (Salles municipales de la Saussaie, Salle A – 56 rue de la Résistance). L’occasion de poser vos questions à la Commissaire enquêtrice et à l’équipe projet.

Pour en savoir plus : plateforme dédiée à l’enquête.

TCSP Senia – Orly, pour faciliter la liaison entre Thiais et Orly

Le prolongement de la ligne de bus 393 actuelle du Carrefour de la Résistance à Thiais jusqu’à l’aéroport d’Orly accompagnera le développement de la zone d’activité Sénia. Ce projet vise également à améliorer la desserte du territoire Val-de-Marnais de Sucy-Bonneuil jusqu’à l’aéroport Orly, tout en développant les correspondances avec d’autres modes de transport. Le prolongement permettra à terme à cette ligne des connexions directes avec les RER A, C et D, les métros 8, 14 et 18, les tramways T7 et T9, les futurs TZen5 et le Câble C1.

Au-delà de la desserte, l’aménagement plus global de toute la zone a été pensé dans le cadre du projet Sénia-Orly afin de permettre un usage de la voirie à tous les utilisateurs (piétons, cyclistes, automobilistes…). La réalisation d’une piste cyclable le long du parcours du bus permettra de créer une nouvelle continuité cyclable, en lien avec les aménagements dédiés aux vélos en amont du tracé. Les piétons ne sont pas non plus oubliés : des trottoirs confortables leur seront proposés afin de garantir leur sécurité et de faciliter l’accès rapide aux futures stations.

Les études du projet sont financées par le Département à hauteur de 30%, par la Région à hauteur de 49% et par l'Etat à hauteur de 21%.