Quand le Département agit et accompagne la santé des femmes

Les femmes représentent 64 % des personnes qui reportent des soins ou y renoncent selon le Haut Conseil à l’Egalité. La construction sociale des sexes influence l’expression des symptômes, le rapport au corps, le recours aux soins, etc. Les stéréotypes et les rapports sociaux entre les sexes peuvent constituer des facteurs de discriminations dans la prise en charge médicale.

La Présidente déléguée chargée de l’égalité femmes - hommes et de la mise en œuvre de l’action en faveur des personnes atteintes de troubles autistiques, Karine Bastier, a acté la santé comme thématique de travail de l’Observatoire de l’Egalité de juin 2022 à juin 2023. Cette thématique est déclinée dans toutes les initiatives de l’Observatoire de l'égalité et travaillée en transversalité au sein de la collectivité.

A son échelle, le Département met en place plusieurs initiatives pour accompagner les femmes dans leur parcours de santé, à travers par exemple des actions de la DPMI-PS (Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé), de ses centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et des centres de santé sexuelle (ex CPEF).

Accompagner la santé des femmes enceintes

De nombreuses femmes peuvent se sentir déprimées durant leur grossesse. Selon Santé Publique France, la part des femmes ayant consulté un professionnel de santé pour des difficultés psychologiques en cours de grossesse est en augmentation avec un résultat de 8,9 % en 2021 contre 6,4 % en 2016.

Le Département propose des consultations médicales pré et postnatales ainsi que des actions de prévention médico-sociales et des visites à domicile effectuées par les sages-femmes.

Les actions du Département

En 2021, 4 597 femmes enceintes ont bénéficié de 10 738 consultations médicales dans un centre de PMI et/ou dans un centre de santé sexuelle (ex CPEF). 1 951 femmes enceintes ont bénéficié d’une visite à domicile.

Par ailleurs, certaines femmes ne savent pas qu’elles souffrent de dépression périnatale, c’est pourquoi un dépistage systématique de la dépression périnatale en centre de PMI ou en centre de santé sexuelle (ex CPEF) est mis en place. Ce dépistage est proposé aux femmes enceintes et mères fréquentant l’un des centres ou bénéficiant d’une visite à domicile, pendant la grossesse ou dans la première année de vie de l’enfant.

En consultation (©L.Schoenhentz) En outre, le réseau Solipam, qui regroupe les professionnels médicaux et sociaux d’Ile-de-France dont ceux du Département, a développé projet InfAU Préca Périnat (Informer les Acteurs et Usagers de la Périnatalité en contexte de grande Précarité) afin de sensibiliser et d’informer les femmes en grande précarité. Elles peuvent notamment en découvrir davantage sur les questions de santé sexuelle et reproductive et d’accès aux droits, gagner en compétences linguistiques en français pour mieux appréhender les différentes démarches sociales, médicales et administratives liées à leur grossesse.

Et pour les professionnels ? Le Département organise aussi des séances de formation/sensibilisation au dépistage de la dépression périnatale auprès de tous les professionnels des centres de PMI et centres de santé sexuelle. Tout en veillant à l’orientation facilitée et sécurisante vers les professionnels de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie.

Accompagner la santé sexuelle et reproductive des femmes

La santé sexuelle et reproductive inclut la contraception, le recours à l’IVG (interruption volontaire de grossesse), le dépistage des IST (infections sexuellement transmissibles), le dépistage du cancer du col de l’utérus et la précarité menstruelle. Des disparités existent toujours entre les femmes et les hommes, la preuve en chiffres :

Selon Education Santé, près de 80% des femmes de 15 à 49 ans utilisent un moyen de contraception et 87% des femmes payent personnellement leur moyen de contraception. Une charge financière qui peut s'avérer importante pour les femmes les plus précaires.

Selon Santé.Gouv, en 2021, 223 300 IVG ont été enregistrées en France. C’est parmi les femmes âgées de 20 à 29 ans que les IVG restent les plus fréquentes : le taux de recours s’élève à 24,8 ‰ parmi les jeunes femmes âgées de 20-24 ans et atteint 27,2 ‰ pour celles âgées de 25-29 ans. On observe également une légère augmentation du recours pour les femmes âgées de 30 ans ou plus.

Selon Santé Publique France, chaque année, près de 3 000 femmes développent un cancer du col de l’utérus et 1 100 femmes en meurent. Entre 2018 et 2020, 59% des femmes de 25-65 ans ont été dépistées.

Selon l’Observatoire de l’Egalité du Département du Val-De-Marne, les estimations quant au nombre de femmes touchées par la précarité menstruelle s’élèvent à 2 000 000 en France et 500 000 000 dans le monde. La précarité menstruelle est donc un enjeu de santé publique touchant principalement les publics précaires et les plus jeunes.

Les femmes représentent 64 % des personnes qui reportent des soins ou y renoncent selon le Haut Conseil à l’Egalité.

Les actions du Département

En 2021, 14 072 consultations médicales de santé sexuelle ont été réalisées auprès des 9 516 personnes et 3 960 entretiens infirmiers ont eu lieu dans les centre de PMI et les centres de santé sexuelle.

Le Bus prévention santé agit dans de nombreux établissement (collèges, lycée, foyers de l’enfance…) sur différentes thématiques santé. Parmi elles, la prévention des violences, des infections sexuellement transmissibles, la sexualité, le consentement, les comportements à risque et les addictions afin de prévenir et sensibiliser les jeunes à ces sujets.

Les centres de santé sexuelle informent, aident et orientent les femmes à différents niveaux comme :

l’accès à la contraception pour les personnes mineures et les personnes non assurées sociales.

dépistage des infections sexuellement transmissibles

dépistage du cancer du col de l’utérus

Les professionnels de ces centres de santé sexuelle sont formés pour une mise en œuvre effective de l’IVG médicamenteuse. Ils sont également régulièrement formés afin de mettre à jour les connaissances et les pratiques concernant la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive des mineurs.

Un livret pédagogique dédié (crédit photo : ©E. Legrand/CD94) Enfin, pour contribuer à lutter contre la précarité menstruelle, le Département a expérimenté la mise en place de distributeurs de protections périodiques dans certains collèges val-de-marnais afin de :

garantir un accès libre aux protections pour les collégiennes ;

ouvrir la discussion et libérer la parole des élèves (les filles comme les garçons) au sujet des menstruations trop souvent taboues.

Le Département a ainsi accompagné les collèges dans la mise en place d’actions éducatives pour sensibiliser les élèves, notamment via la conception et mise à disposition d’un livret pédagogique.

Accompagner sur le plan psychologique les victimes de violences

©A.Bonnemaison Les violences conjugales peuvent aussi être psychologiques. Selon l’OMS, ces violences peuvent entraîner des dépressions, des états de stress post-traumatique et d’autres troubles anxieux, ainsi que des troubles du sommeil, des troubles de l’alimentation et des tentatives de suicide. Le suivi psychologique est donc capital.

Les actions du Département

En 2021, 3 662 entretiens de conseil conjugal et familial ont eu lieu dans les centre de PMI et les centres de santé sexuelle.

Depuis septembre 2020, une psychologue de PMI a rejoint l’équipe de la structure d’hébergement Marielle Franco, lieu confidentiel qui accueille les femmes victimes de violences. Cette aide s'adresse aux femmes et enfants souhaitant bénéficier d’un temps de parole leur appartenant dans un lieu particulier : un travail et un accompagnement qui permettent aux femmes et aux enfants de pouvoir se reconstruire suite aux traumatismes passés.

Un projet de recherche a été déployé par la Direction de la Protection Maternelle et Infantile du Département du Val-de-Marne, dans le prolongement de la mise en place du dépistage systématique des violences faites aux femmes. Cette étude, intitulée Vigyn, a pour objectif de caractériser le recours au soin gynécologique et d’en identifier les facteurs associés chez des femmes présentant des antécédents de violences conjugales ou sexuelles.