Réchauffement climatique : le Département agit à son échelle

Parce que toutes les actions comptent pour transformer durablement notre société, le Département s’engage à :

Encourager les mobilités durables

Face aux défis écologiques et économiques d'aujourd'hui et de demain, le Département est engagé dans l’amélioration et le développement des transports pour tous les Val-de-Marnais. Par exemple :

Favoriser la transition écologique

Le Département du Val-de-Marne met en place de nombreuses actions en faveur de la transition écologique, au service de toute la population, pour aujourd’hui et pour demain :

Des bâtiments départementaux respectueux de l'environnement : le Département est très attentif aux matériaux et à la performance énergétique de ses bâtiments. Il améliore ses bâtiments existants en réalisant des travaux pour diminuer ses consommations d’énergie et ses émissions de CO2. Il conçoit par ailleurs tous ses nouveaux établissements selon un cahier des charges énergétique très exigeant. Par exemple, le collège Samuel-Paty à Valenton et le collège Nelson-Mandela à Champigny-sur-Marne sont les premiers établissements à énergie passive à ouvrir leurs portes en Val-de-Marne.

Le Département équipe ses bâtiments de panneaux photovoltaïques, afin de réduire leur facture énergétique. C'est l'une des actions mises en place dans le cadre de la politique de sobriété énergétique des bâtiments de la collectivité.

Plan 50 000 arbres : le Département s'engage à pérenniser le patrimoine arboré existant et à planter 50 000 arbres d’ici à 2028 et ainsi renforcer la couverture arborée du territoire afin d'améliorer la captation du carbone, de limiter les îlots de chaleur, de favoriser le développement de la biodiversité, d'améliorer le cadre de vie et de réduire les nuisances sonores et visuelles...

Développer une économie durable et solidaire

Au croisement des piliers économique, social et écologique du développement durable, l’économie sociale et solidaire (ESS) participe activement à la transition énergétique et écologique tout en agissant positivement sur l'emploi : c’est pourquoi le Département soutient les initiatives de l’ESS qui mêlent insertion socio-professionnelle et engagement durable, notamment via son Plan départemental de soutien à l’ESS 2021-2025. Parmi les actions soutenues :

Cuisine mode d’emploi à Champigny-sur-Marne : école de cuisine gratuite pour les personnes éloignées de l'emploi qui forme des professionnels en quelques semaines. « Comme sur l’ensemble de nos écoles, un potager pédagogique est mis en place afin de sensibiliser nos stagiaires mais également les clients de nos restaurants d’applications aux bienfaits de l’agriculture urbaine. Merci au département du Val-de-Marne et à Val Bio Ile-de-France de nous accompagner sur ce projet. » Thierry Marx

Altermarché à Saint-Maur-des-Fossés, lauréat de l'appel à projets 2021 de l'économie sociale et solidaire : ouverture d’un tiers lieu en entreprise d’insertion autour de l’alimentation (épicerie, restauration, production de champignons et conserverie)

Sensibiliser aux questions environnementales en interne

En tant que premier employeur du Val-de-Marne avec plus de 8000 agents, le Département se doit de sensibiliser et former régulièrement son personnel aux pratiques du développement durable pour qu’ils les intègrent dans leurs activités et réflexions quotidiennes. A l'occasion des Semaines Européennes de la Mobilité et du Développement Durable, la direction de l'Accompagnement à la Transition écologique et solidaire (DACTES) organise une série d'activités (conférences, ateliers, visites...) pour comprendre quelles sont les causes et conséquences du réchauffement climatique, et comment le combattre à notre échelle.