Réhabilitation du collège Molière à Chennevières-sur-Marne

Une réhabilitation ajustée au "programme départemental collèges" Le programme départemental collèges est un « cahier des charges » pour l’élaboration des projets de construction et de rénovation des collèges. Il est remis aux équipes de conception lors des concours et consultations et constitue un outil de travail pour les équipes techniques du Département. Il est le fruit des nombreux retours d’expériences et de consultations des usagers réalisées notamment lors des opérations de construction et/ou de réhabilitation. Il exprime dans le détail les attentes du Département sur les aspects fonctionnel (description de chaque espace qui compose un établissement et relations fonctionnelles entre ces espaces) et technique. Ce dernier volet place les constructions et rénovations sous le signe de la performance écologique, avec pour objectif de limiter l’émission de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des bâtiments.