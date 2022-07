Rénovation des ponts Nelson-Mandela entre Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine

Les ponts Nelson-Mandela, situés entre Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine, ont été construits dans les années 70 pour franchir l'autoroute A4 et la Seine. Conçus comme des échangeurs de l'autoroute, les ponts jumeaux accordaient très peu de place aux autres modes de déplacement que la voiture.

Pour favoriser les déplacements doux (vélo, marche) et après l’expérimentation d'une piste cyclable bidirectionnelle, le Département du Val-de-Marne a entamé le réaménagement des ponts en août 2020. La première phase de travaux a permis la création d'une piste cyclable et de nouveaux trottoirs sur le pont dit aval (en direction d’Ivry-sur-Seine). L’intégralité de l’éclairage a également été remplacé : travaillé par l’architecte Alain Spielmann, le nouveau mobilier est plus écologique et moins gourmand en énergie car doté de la technologie LED. De plus, les garde-corps, conçus par Jean Prouvé et classés aux monuments historiques, ont été rénovés pour leur redonner leur éclat d’antan.

Début mai 2021, une deuxième phase de travaux a démarré sur le pont en direction de Charenton (pont amont) : les pistes cyclables bidirectionnelles expérimentales ont été aménagées pour devenir durables. La continuité cyclable est donc faite depuis Charenton-le-Pont. Le chantier a permis également de rénover l’ensemble des revêtements de sols, bordures, étanchéité, garde-corps et de moderniser l’éclairage public.

La phase 3 a commencé en janvier 2022 : une rampe vélo/piéton sera créée afin de permettre l’accès au pont Nelson-Mandela (direction Charenton-le-Pont) depuis le quai de Charenton. Elle permettra de connecter de nombreux itinéraires cyclables. La mise en service de la rampe est prévue pour le printemps 2023.



Vue depuis le pont en aval (phase 1).

Une 3e phase pour assurer la continuité cyclable

Les travaux sur les ponts Nelson Mandela vont en faire un carrefour cyclable d'importance pour le nord du Val-de-Marne. Lors de la phase 3, une rampe d’accès sera créée pour les cyclistes et les piétons, sur 3 niveaux : elle permettra de relier le pont au quai situé à 8 mètres en contrebas. Quatre escaliers seront également rénovés pour faciliter l’accès aux piétons.

Sur l’avenue de la Liberté (Charenton-le-Pont), dans la continuité du pont, une voie de circulation générale sera transformée en piste cyclable bidirectionnelle, pour sécuriser les déplacements des cyclistes.

Objectifs :

Assurer la continuité et la sécurité des itinéraires cyclables.

Renforcer le confort et la sécurité des piétons.

Faciliter l’accès à tous, avec une rampe à 4 % de pente, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les chiffres clés : 902 mètres de pistes cyclables (hors rampe piéton/vélo)

1 500 cyclistes par jour (sur les 2 ponts)

24 nouveaux candélabres

4 escaliers rénovés

1 rampe piéton/vélo

4,5 millions d'euros pour la réparation des ponts

9 millions d'euros pour les travaux d'aménagements

Les travaux sont financés par le Département du Val-de-Marne (61,67%), la Région Ile-de-France (28,48%) et par l'Etat (9,85%).

Au croisement des pistes cyclables

Les ponts Nelson-Mandela et leurs rives sont au croisement de quatre itinéraires cyclables majeurs et bientôt, trois nouveaux itinéraires viendront les renforcer (dont le RER V). Ce réseau permet à la fois un accès au cœur de Paris et un itinéraire de rocade.

La rénovation des ponts a gommé l’une des plus importantes coupures urbaines du Département et sécurise un des points de passage le plus fréquenté par les cyclistes. La rampe connectera l’ensemble de ces itinéraires pour faciliter les déplacements.

Des questions sur ces travaux ?

Un agent de proximité à votre écoute :