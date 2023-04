Rénovation du pont reliant Villeneuve-le-Roi à Villeneuve-Saint-Georges

Pont de Villeneuve avant les travaux - Photo : L. Schoenhentz Construit entre 1949 et 1952, le pont de Villeneuve est un ouvrage de 160 mètres de long qui permet le franchissement de la Seine entre Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi (RD 136). En charge de l’entretien des ouvrages d’art sur son territoire, le Département réalise régulièrement des opérations de rénovation sur ce pont pour assurer la sécurité des usagers.

En 2021, la dernière inspection a révélé un certain nombre de désordres qui nécessitent aujourd’hui la mise en place d’un grand chantier qui s’étalera jusqu'au 25 août 2023.

Ces travaux permettront :

le remplacement des joints de chaussée et de trottoir et réfection de la couche roulement,

la réparation des bétons,

le remplacement des bordures chasse-roues endommagées,

le nettoyage de l’ouvrage, des sommiers, des culées et des appuis,

le traitement des systèmes d’évacuation des eaux.

Itinéraires de déviation et accessibilité

Ce pont, comme de nombreux autres ouvrages d’art, est une structure difficile d’accès nécessitant une technicité importante.

Pour réaliser les travaux, il est nécessaire que les entreprises disposent d’une voie entière de circulation. Une voie de circulation est maintenue, dans le sens Villeneuve-le-Roi > Villeneuve-Saint-Georges. Des itinéraires de déviation sont mis en place pour les véhicules souhaitant traverser la Seine depuis la RN6 vers Villeneuve-le-Roi : sur la N6, rejoindre le carrefour Pompadour, et prendre la sortie Versailles pour rejoindre l’A86. Une fois sur l’A86, prendre la sortie Choisy-le-Roi, pour rejoindre la RD5 jusqu’à l’intersection avec la RD136. Il faudra compter entre 20 et 45 minutes de plus par rapport à votre votre temps de parcours habituel.

La circulation des transports en commun notamment des lignes bus 480 et 483 sera également impactée : les lignes bus 480 et 483 effectueront leur terminus côté Villeneuve-le-Roi à l’arrêt de bus en amont du pont dénommé "Raoul De Lattre". Les usagers pourront rejoindre la gare de Villeneuve-Saint-Georges à pieds.

La circulation des piétons sera sécurisée sur l’un des trottoirs en alternance. Les cyclistes pourront l'emprunter en mettant pied à terre.

Enfin, les véhicules de secours et d’urgence pourront emprunter le pont grâce à la mise en place d'un alternat par feux cyclique dans le sens Villeneuve-Saint-Georges vers Villeneuve-le-Roi.

Durée et coût des travaux

La mise en sens unique du pont aura lieu à partir du 24 avril 2023 et pendant 19 semaines.

Les travaux sont financés par le Département du Val-de-Marne. Le montant total de l’opération s’élève à 1,080 million d’euros.