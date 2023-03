Requalification globale de l’avenue de Paris (RD120) : le projet avance !

Photo de StMandéen pour dénoncer les stationnements abusifs sur la piste cyclable RD120. « C'est pour quand les travaux sur l'avenue de Paris à Vincennes ? » demande Jean-Philippe sur Facebook

« Malheureusement même avec cette peinture toute neuve la piste cyclable est encore considérée comme un arrêt minute 😢 » alerte StMandeen sur Twitter

Même constat sur Twitter par l’association Paris en Selle - Paris Est Marne&Bois : « Nous ne trouvons pas ça normal que la piste cyclable de l’avenue de Paris à @VincennesVille soit tellement squattée par des voitures qu’elle devienne une file d’attente pour une station-service ! Votre ville vaut mieux qu’une aire d’autoroute ! »

Régulièrement, des usagers font remonter leurs attentes au sujet de la piste cyclable de la RD120 sur les réseaux sociaux de la collectivité.

Pour permettre aux usagers d’utiliser leur vélo plutôt que les transports en commun, et afin d’éviter la propagation du virus de la Covid-19, le Département avait mis en place dès 2020 des pistes cyclables temporaires sur de grands axes du territoire.

Après une période d’expérimentation, certaines de ces « coronapistes » ont été pérennisées : aujourd’hui, c’est au tour de la RD120 qui relie Vincennes à Paris en passant par Saint-Mandé ! Un projet de requalification globale va être présenté aux habitants, aux usagers, aux commerçants. Les associations de cyclistes, très impliquées dans le projet de sécurisation de cette piste cyclable, seront également présentes lors des différentes réunions publiques organisées par le Département et les Villes partenaires.

Réunions publiques :

14 mars 2023 à 19h30 : Auditorium Jean-Pierre-Miquel - 98, rue de Fontenay à Vincennes

: Auditorium Jean-Pierre-Miquel - 98, rue de Fontenay à 15 mars 2023 à 19h30 : salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - 10, place Charles-Digeon à Saint-Mandé

Perspective du projet - Odile Provost Infographie

Le Département et les Villes de Vincennes et Saint-Mandé portent un projet de requalification de l’avenue de Paris, visant à créer une piste cyclable sécurisée depuis la porte de Vincennes jusqu’au bois de Vincennes mais également à rénover l’ensemble des trottoirs et l’éclairage public. Une fois requalifiée, l’avenue de Paris sera embellie et rénovée et assurera un maillage cohérent avec les pistes cyclables parisiennes déjà existantes et en projet.

Des projets départementaux en faveur de la pratique cyclable soutenus par la Métropole du Grand Paris

Le 12 décembre dernier, le Conseil départemental a approuvé la signature d’une convention de partenariat stratégique et financier avec la Métropole du Grand Paris. Parmi les projets majeurs pour le Val-de-Marne, figure le soutien à la création de 4 nouvelles pistes cyclables :

sur la RD161 à Arcueil et Villejuif ;

sur la RD120 à Vincennes et Saint Mandé ;

en bordure de la RD215 à Maisons-Alfort et Créteil ;

sur la RD245 entre la gare du RER E de Nogent-Le Perreux et la RD120 à Nogent,

L’ensemble de ces projets départementaux seront subventionnés à hauteur de 3,77 millions d’euros par la Métropole du Grand Paris.