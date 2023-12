Rétrospective 2023 : les sujets qui vous ont fait réagir cette année

L'humain avant tout

Plan autisme

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme et leurs familles, le Département a fait de l'autisme la grande cause de la mandature. Un Plan Autisme départemental, élaboré avec la participation de tous les acteurs du handicap, couvrira ainsi l'ensemble du parcours de vie des personnes qui présentent des TSA.

Bienvenue à la pouponnière : France 2 met à l'honneur un foyer de l'enfance

Extrait du documentaire de France 2 (©416PROD) Mercredi 15 novembre 2023, France 2 a diffusé un numéro spécial de l'émission INFRAROUGE : "Bébés placés, la vie devant eux", réalisé par Karine Dusfour et produit par Mélissa Theuriau. Une immersion inédite dans la pouponnière spécialisée dans l’accueil des moins de 3 ans pour comprendre, au plus près de leurs émotions, ce que vivent les enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance (Ase).

Le meilleur pour les collégiens : Ordival et deux nouveaux établissements

Le 18 novembre, les collèges Gisèle Halimi à Ivry-sur-Seine et Christiane Desroches-Noblecourt à Villeneuve-le-Roi ont été inaugurés. L’inauguration de ces collèges, s’inscrit dans une volonté d’offrir aux collégiens, à leurs familles, et au personnel éducatif et administratif, des conditions d’accueil optimales contribuant ainsi à faire du Val-de-Marne, une référence en termes de qualité de vie.

Et ce n'est pas tout : pour accompagner les collégiens, le Département remet un Ordival aux élèves qui entrent en 6e. Pour distribuer les 16 900 ordinateurs personnels à l’ensemble des nouveaux élèves, la collectivité doit déployer une organisation millimétrée ! Rencontre avec les agents qui ont assuré la distribution des ordinateurs au collège Condorcet (Maisons-Alfort) le 23 septembre dernier.

Un premier pas : le numéro pour accompagner les victimes de violences

Dans le cadre de sa politique en matière de lutte contre les violences, le Département est engagé dans des actions fortes, visant à prévenir et lutter contre ces agressions au sein du couple et de la famille. C'est pour accompagner les victimes, femmes et hommes, leurs proches, mais aussi les professionnels accompagnant ces situations, qu'une ligne téléphonique départementale dédiée a été créée : "Un premier pas" : 01 89 11 94 94.

Nature protégée, nature valorisée

Le plan 50 000 arbres se poursuit ! (©M.Genon) Plan 50 000 arbres : le 10 000e arbre planté !

Le "Plan 50000 arbres" a continué de se déployer toute cette année. Le dimanche 26 novembre, lors de la 4ème opération "Adopte ton arbre" au parc des Sports et de Loisirs du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi, 650 arbres ont été remis aux Val-de-Marnais, ce qui a permis d’atteindre le cap du 10 000ème arbre du Plan 50 000 arbres.

Objectif baignade : un nouveau chantier pour préserver la qualité de l’eau

A moins d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Département a commencé des travaux de séparation des réseaux d’assainissement entre Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses, pour rendre possible la baignade dans la Seine. Ce grand projet de 49 millions d’euros permettra d'améliorer la qualité des eaux rejetées dans la Seine.

Des travaux pour améliorer le cadre de vie

Premier roulage de la ligne 15 Sud Premier roulage de la ligne de métro 15 Sud

Fin novembre a eu lieu une nouvelle étape décisive pour le Grand Paris Express : le premier roulage de la Ligne 15 sud au Centre d’exploitation de Champigny-sur-Marne. Un moment historique que le Président Olivier Capitanio a salué : "La révolution des transports arrive dans le Val-de-Marne !"

Rénovation du pont reliant Villeneuve-le-Roi à Villeneuve-Saint-Georges

Après 19 semaines de chantier, le pont reliant Villeneuve-le-Roi à Villeneuve-Saint-Georges a rouvert le mercredi 23 août. Pour des raisons de sécurité, le Département a en effet investi plus d'un million d'euros afin de réaliser d'importants travaux d’adaptation des structures.

Aménagement du carrefour Pompadour à Créteil

A Créteil, le carrefour Pompadour était l’une des coupures urbaines les plus importantes du territoire. Depuis le 26 septembre, le Département a terminé les travaux pour créer un anneau cyclable sur le rond-point et ainsi, sécuriser définitivement la traversée des cyclistes et des piétons.

Un bus autonome dans le Val-de-Marne ! ©E.Legrand/CD94 Bus autonome de la ligne 393

C’est une première en France : un bus autonome de 12 mètres de long et 100% électrique est testé sur une ligne de bus classique, et c’est dans le Val-de-Marne que ça se passe ! Bienvenue à bord du bus autonome de la ligne 393 qui relie les stations Sucy-Bonneuil RER à Pointe du Lac.

Nouveau bâtiment Eiffel pour les agents départementaux

En avril 2023, plusieurs directions départementales ont déménagé dans un nouveau bâtiment flambant neuf. Eiffel -c'est son nom- est certifié haute qualité environnementale et bâtiment à énergie positive :

- près de 900 m² de panneaux photovoltaïques sur les terrasses,

- un système de dalle active pour rafraîchir l'air dans le bâtiment Eiffel,

- valorisation des déchets au restaurant du personnel (280 places assises)

- un parking vélo sécurisé de 150 places

La flamme olympique passera dans le Val-de-Marne

Val-de-Marne, terre de sport

Passage de la flamme olympique et des flammes paralympiques dans le Val-de-Marne

Juste avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris 2024, la flamme olympique passera dans le Val-de-Marne, le 21 juillet 2024 et la flamme paralympique passera le 27 août. Naturellement, notre département s'enflammera pour cet évènement populaire et fédérateur qui rayonnera à l'international. Découvrez toutes les informations sur le parcours de la flamme.