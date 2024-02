Risque d’inondation : des nouveaux travaux pour lutter contre les crues

Avec 27 villes sur 47 classées inondables, soit 20% de son territoire, le Val-de-Marne figure parmi les départements franciliens les plus exposés au risque inondation. De ce fait, le Département met en œuvre des travaux pour protéger les Val-de-Marnais et le territoire.

Des travaux d’envergure sur les bords de Seine et de Marne

Prévenir les risques d’inondation est un des axes essentiels de la politique de l’eau menée par le Département. Cet engagement se traduit notamment par la mise en place de chantiers pour rénover et entretenir ses berges. Par exemple en ce début 2024, sont en cours :

La rénovation d’une murette anti-crue à Saint-Maur-des-Fossés

Sur le quai du Parc, 120 mètres de murette vont être rénovées. « Notre travail consiste à renforcer et à assurer l'étanchéité de la murette. Côté Marne, on y place un treillis soudé galvanisé, qu'on vient recouvrir en projetant du mortier pour obtenir un enduit de protection armée. Il est ensuite lissé et on vient régler l'épaisseur. La murette a gagné 48mm côté eau. », explique Christophe DIAS SERRAO, chef de chantier chez VALENTIN. Un montant de 370 000€ pour ces travaux.

La rénovation du perré à Ivry-sur-Seine

Le perré, du quai Henri-Pourchassé, sera rénové par la voie fluviale sur 20 mètres linéaires. Il s'agit d'un revêtement en pierre, aménagé pour stabiliser le quai et la murette anti-crue (pour éviter des glissements ou des dégradations par les eaux). Un investissement de 500 000€.

La rénovation de la berge, de la murette anti-crue et du perré à Choisy-le-Roi

C’est 250 mètres de murette qui vont d’abord être rénovées sur le quai Pompadour. « On retire 6cm de chaque côté de la murette pour refaire l’enveloppe avec du béton. Les fissures présentes seront traitées, ferraillées puis enduites. Les brèches aussi seront refaites. », explique Jean-Pierre BULTIEAU, chef de projets au service conception des travaux du Département. Mi-mars, les travaux se poursuivront avec la refonte du perré. Le cheminement piéton sera refait ponctuellement, de nouveaux arbres seront plantés pour protéger le milieu naturel et les berges seront revitalisées. Un montant total de 4,7 millions d’euros pour ces travaux.

Transcription textuelle de la vidéo

Un investissement onéreux mais indispensable pour la sécurité de tous

« En matière de crue, il ne faut rien lâcher, il faut sans cesse innover pour la protection de tous. », rappelle Chantal Durand, vice-présidente du Département en charge de l’Eau et de l’Assainissement.

Le Département partage la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) avec la Métropole du Grands Paris, il est propriétaire des ouvrages anti-crue et assure l’entretien et la gestion des berges de la Seine et de la Marne. A ce titre depuis 2001, un programme d’entretien annuel est dédié à ces ouvrages. En 2024, il est de 2 millions d'euros TTC. Dans le cadre d’une programmation pluriannuel, un investissement total de plus de 10 millions d’euros sera investi jusqu'en 2027, pour lutter contre la montée des eaux dans le Val-de-Marne, un territoire particulièrement exposé au risque d’inondation de par la présence de la Seine, de la Marne et de leur confluence. C’est pourquoi le Département investit pour contribuer à protéger la population et à réduire la vulnérabilité du territoire et de ses équipements.

Les réhabilitations de pontons, perrés, murettes et brèches combinées à l’entretien des 30 km d’ouvrages anti-crue et de berges permettront ainsi d’assurer la défense contre les crues, la sécurité et la fonctionnalité des ouvrages existants.

Des actions éducatives sont également proposées à destination des collégiens pour les sensibiliser aux risques d'inondation et faire connaître les enjeux de l'eau sur le territoire : croisières et parcours pédagogiques sur le Seine et la Marne, visite des ouvrages d'assainissement…