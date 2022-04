Santé et prévention : les actions du Département

Sommaire



Consultation en centre de PMI à Chevilly-Larue ; crédit photo : Agnès Deschamps

Vous êtes enceinte ou parent d'un enfant en bas âge ? La protection maternelle et infantile un service public d’accueil, d’écoute et de prévention à destination des jeunes parents et enfants, qui relève des compétences du Département. Les centres de PMI vous proposent conseils personnalisés et consultations de suivi médical, vaccination des tout-petits, dépistages d’éventuelles pathologies ou temps d'échange.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Les professionnels des centres de PMI se déplacent :

à la naissance de votre enfant, vous pouvez bénéficier d’une visite à domicile d'une puéricultrice pour vous accompagner ;

dans les écoles maternelles pour réaliser des bilans de santé des enfants scolarisés et dépister d'éventuelles causes de retard d'apprentissage ;

grâce au programme départemental de prévention bucco-dentaire mis en place dès le plus jeune âge et au sein des écoles.

Vous êtes collégiens ? Le bus prévention santé sillonne le Val-de-Marne et propose des animations de prévention autour de thématiques de santé (alimentation, sexualité, violence, addictions, etc.) à plus de 5000 adolescents chaque année.

Vous avez entre 11 et 20 ans ? Le Département assure également un dispositif de prévention du surpoids chez les adolescents, les ateliers nutrition. Sous la forme d'ateliers thérapeutiques gratuits, ils peuvent vous accompagner et soutenir si vous êtes en situation de surpoids et/ou en obésité, selon votre âge et vos besoins.

Le saviez-vous ? Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) sont accessibles gratuitement aux adolescents et adultes dans le cadre de la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH notamment, mais aussi pour le choix d'une contraception, le suivi gynécologique ou celui d'une grossesse. Des équipes pluridisciplinaires vous reçoivent dans le cadre de dépistages et d'accompagnement.