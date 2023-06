Sécheresse : les bons gestes pour préserver notre ressource en eau

Grâce à des gestes simples, il est possible de limiter la consommation d'eau. Voici quelques exemples :

Les mousseurs permettent de consommer moins d'eau du robinet. Crédit : Freepik A la maison, réduire les consommations d’eau à la maison : en installant par exemple un mousseur sur les robinets, permettant de réduire jusqu'à 50% la consommation d'eau ; en vérifiant et en réparant les fuites ; en prenant une douche plutôt qu'un bain, etc.

Au jardin, diminuer le recours à l'eau du robinet lorsque c'est possible : en installant un récupérateur d'eau de pluie et/ou un goutte-à-goutte, en privilégiant des variétés de plantes peu gourmandes en eau, en évitant l'arrosage aux heures les plus chaudes, etc.

Il est conseillé de limiter les lavages extérieurs. Crédit : Freepik / Wirestock Limiter les usages d’ordre secondaire, tels que le nettoyage des voitures, les lavages extérieurs, etc.

Et bien-sûr ne pas laisser couler l’eau, veiller à bien remplir lave-linge et lave-vaisselle à chaque cycle pour ne pas les multiplier, privilégier les programmes « éco », acheter des équipements qui consomment peu…

En savoir plus :

Arrêté préfectoral 2023-02177 du 16 juin 2023

Les bons gestes sur le site du Gouvernement