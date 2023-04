Semaine Olympique et Paralympique 2023 : des athlètes du Département à la rencontre d'élèves val-de-marnais

Rencontres entre athlètes et élèves val-de-marnais

Tout au long de la semaine, Luka Mkheidze (judo), Coralie Hayme (judo) et Tiavo Randrianisa, se rendent dans 3 établissements val-de-marnais : collège Guy Moquet (Villejuif), collège Pierre Brossolette (Le Perreux-Sur-Marne), collège Roland-Garros (Villeneuve-saint-Georges) et école Marcel Cachin B (Vitry-sur-Seine). L'objectif ? Aborder les valeurs du sport et de l'olympisme.

Au programme :

Visionnage du film "La Couleur de la Victoire"

Rencontre avec les athlètes de haut-niveau

Échanges et débats

Le saviez-vous ? Luka, Coralie et Tiavo sont sous Convention d'Insertion Professionnelle (CIP) avec le Département et sont donc agents au sein de la collectivité. Ce contrat spécial leur permet de bénéficier d'un temps de travail aménagé afin de faciliter leurs entraînements.

Le Val-de-Marne, terre de Jeux

Si le Val-de-Marne n'accueillera aucune épreuve sportive, il jouera néanmoins un rôle essentiel durant ces prochains Jeux. Avec sa trentaine de Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) déjà labellisés, il est le plus grand centre d’entraînement olympique et paralympique français.

Ainsi, des délégations étrangères pourront s'entraîner dans ces équipements sportifs, comme l'a déjà fait l'équipe sud-coréenne de tir à l'arc, venue s'entraîner en 2022 au centre départemental de tir à l'arc à Chennevières-sur-Marne, à l'occasion de la coupe du monde de tir à l'arc au château de Vincennes. Ou comme s'apprête à le faire la délégation japonaise de breakdance qui viendra s'entraîner à la Briqueterie, centre chorégraphique de danse situé à Vitry-sur-Seine.

L'engagement bénévole des volontaires val-de-marnais

Les volontaires val-de-marnais, en présence des deux athlètes de haut niveau, d'agents départementaux, du Président Olivier Capitanio et de Patricia Korchef-Lambert (©D. Calin) Accueil des visiteurs, préparation des terrains ou encore transport des athlètes, des citoyens val-de-marnais souhaitent prendre part aux Jeux de Paris 2024 en les vivant de l'intérieur.

Le Département les accompagne, leur permettant de bénéficier de formations telles que : gestion des conflits, premiers secours... Ainsi, ils pourront candidater auprès du Comité d'organisation Paris 2024 pour avoir une chance d'être sélectionnés.