Sensibilisation à la sécurité routière aux abords du collège Samuel-Paty

Faire des élèves de 6e et 5e des piétons avertis, tel est le but de cette animation sur les thématiques de sécurité routière et d’écomobilité proposée aux collégiens des nouveaux établissements du département.

L’arpentage s’adresse aux élèves de sixième car c’est souvent la première année où ils commencent à se déplacer en autonomie. Estelle Bertola, cheffe de projet, association Vivacités

Le collège Samuel-Paty a ouvert ses portes à Valenton en septembre dernier. S'agissant d'un nouvel établissement, les élèves doivent apprendre à s’y rendre de façon sécurisée. Comme le constate Estelle Bertola, de l'association Vivacités, "de nombreux élèves ont des comportements inappropriés, ils courent, traversent hors des passages piétons".

La démarche de prévention routière, déjà menée au collège Colette-et-Maurice-Audin à Vitry-sur-Seine lors de l'année scolaire 2019-2020, se déroule en trois temps :

Tout d'abord, à travers un atelier de sensibilisation à la sécurité routière et à l'écomobilité (le fait de se déplacer à pied, àvélo, en trottinette ou en transports en commun), en partenariat avec l’association Pikpik Environnement. Puis une balade, réalisée par l’association La Bouilloire, permet aux élèves de sixième d'arpenter les abords du collège. Munis d’une grille d’analyse et d’un plan, les élèves appréhendent le terrain tout en prenant des notes. C'est l'occasion pour eux de baliser les accès, la sécurité des voies et de repérer les potentiels dangers émanant des places de stationnement, sorties de parking ou des pistes cyclables. Une restitution de la balade se fait en classe et aboutit à la réalisation d’une carte répertoriant les points de vigilance. Sa diffusion est destinée à tous les élèves.

Le Département mène une politique volontariste de prévention sur les risques routiers et d’information auprès du public, en particulier auprès des collégiens.