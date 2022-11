Soutien aux seniors et à leurs proches aidants : 122 projets pour l’autonomie

Le périmètre d’éligibilité de la conférence des financeurs s’est élargi depuis 2019. Initialement dédiées aux seniors vivant à domicile, les actions soutenues par le dispositif peuvent dorénavant s’adresser aux proches aidants de personnes âgées et aux résidents d’EHPAD. Les porteurs de projets portent également un intérêt de plus en plus prononcé pour le public des migrants vieillissants.

Quelques présentations de porteurs de projets investis sur ces sujets :

ARTZ

Qui est ARTZ ?

ARTZ a été fondée afin d’utiliser l’art comme un moyen de révéler l’existence de facultés persistantes malgré la pathologie, et de permettre aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer de continuer d’exister socialement, de faire connaitre et de partager leur histoire et d’exprimer leur identité.

Quel projet ?

L’association s’est lancée dans la prévention des pertes de mémoire en initiant des sorties au musée et des visites en ligne ouvertes à tous les seniors.

Artz propose désormais d'organiser des accompagnements au musée et en visites en ligne, à domicile et au sein de Mairies.

Toutes ces activités sont rendues possibles sur le département grâce au soutien de la CFPPA du Val de Marne.

Pour qui ?

ARTZ organise des activités à destination de personnes autonomes éprouvant l'envie et le besoin de stimuler leur mémoire, de manière ludique et valorisante, à travers l’art.

Pour en savoir plus : www.assoartz.org

Happy visio

Qui est Adam visio ?

Adam Visio est une start-up innovante en matière de prévention, de santé et de bien-être par visioconférence. Sa plateforme Happy Visio propose des conférences et rendez-vous à distance, animés par un réseau d’experts à destination du grand public et des professionnels.

Quel projet ?

Des web conférences en faveur des aidants et du bien vieillir : avec le Département, Happyvisio propose des web conférences visant à favoriser le bien vieillir.

Pour qui ?

Dans le cadre de ce projet, ces conférences sont dédiées aux séniors et à l’accompagnement des aidants

Pour en savoir plus : www.happyvisio.com

Le SPASAD Âge et vie :

Qui est le SPASAD âge et vie ?

Ages et Vie est une association loi 1901, à but non lucratif, qui a pour objectif de favoriser le soutien à domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie et/ou le handicap.

Son Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) est composé d’un SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile), d’un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) ; d’une ESA (Équipe Spécialisée Alzheimer) et d’un pôle de rééducation.

Quel projet ?

Ce projet est la poursuite, auprès d’un nouveau public, des actions de prévention des chutes à domicile, mises en œuvre par le SPASAD. Dans ce cadre, ce dernier prévoit le développement des actions individuelles pour l’évaluation de nouveaux bénéficiaires.

Les objectifs et actions portés par le SPASAD s’inscrivent dans le Plan ANTICHUTE du Ministère chargé de l’Autonomie : 1/ Savoir repérer les risques de chute et alerter, 2/ Aménager son logement pour éviter les risques de chute, 3/ Des aides techniques à mobilité faites pour tous, 4/ L’activité physique, meilleure arme anti chute, 5/ téléassistance pour tous, 6/ Informer sensibiliser (axe transversal).

Pour qui ?

Les séniors.

Pour en savoir plus : www.agesetvie.fr

Comité régional Sport pour tous

Qui est le Comité régional sport pour tous ?

« La santé par le mouvement pour les séniors Val-de-Marnais» : le Comité Régional Sports pour Tous Ile de France œuvre à la mise en place de programmes d’activités physiques spécifiquement destinés aux seniors. Il travaille en partenariat avec plusieurs communes du Val-de-Marne et le groupement Prévention retraite Ile de France (PRIF) à la mise en place de programmes de prévention des chutes par l’intermédiaire d’ateliers.

Quel projet ?

Afin de permettre de développer et de poursuivre cet accompagnement, le Comité a souhaité proposer à des participants volontaires de découvrir de nouvelles activités qui leur sont aujourd’hui difficilement accessibles.

Devant le succès rencontré par les programmes "Pilates" et "Chi Gong", ce type d'actions va être développé au sein de communes et/de quartiers prioritaires du Val de Marne.

Pour qui ?

Les séniors.

Pour en savoir plus : www.sportspourtous-idf.fr

SENIORALIS

Qui est Senioralis ?

Senioralis est une structure de l’économie sociale et solidaire qui offre un panel inédit de services dédiés à l’aménagement de l’environnement des personnes âgées et en situation de handicap.

Quel projet ?

Pour le Département du Val-de-Marne, Senioralis met en place l’ergothèque 94. Il s’agit d’un programme d’interventions en ergothérapie visant à soutenir les personnes, à domicile, grâce à à un dispositif d’économie circulaire des aides techniques.

L’objectif est de faciliter le parcours afin que les bénéficiaires gardent la jouissance des aides techniques testées à domicile lors de l’intervention de l’ergothérapeute.

Pour qui ?

Les séniors en perte d’autonomie.

Pour en savoir plus : www.senioralis.fr

Prévention Retraite Ile de France (PRIF)

Qui est le PRIF ?

Le Prif a pour mission de créer, de coordonner, de développer et de financer des actions de prévention santé à l’attention des personnes retraitées en Île-de-France.

Quel projet ?

Le PRIF met en place des parcours prévention avec les ateliers collectifs dédiés :

à la mémoire, au bien-vieillir, à la nutrition , à la marche, au maintien de l’équilibre, au maintien à la vie à domicile, tremplin, ou encore en prévention universelle.

En 2022, dans le Val-de-Marne : 110 actions ont pu être menées, au bénéfice de près de 1000 personnes

Pour qui ?

Les retraités.

Pour en savoir plus : www.prif.fr