Sport : le Val-de-Marne, terre de cyclisme sur piste

Le cyclisme sur piste, une ou plusieurs disciplines ?

Le cyclisme sur piste est une discipline regroupant plusieurs épreuves. Ces dernières se déroulent dans un vélodrome, soit une piste de 250 mètres aux virages relevés. Ce sport se pratique sur des vélos à pignons fixes, ayant la particularité d’obliger le coureur à pédaler en permanence jusqu’à l’arrêt complet de son vélo.

Les différentes épreuves composant la discipline sont les suivantes :

Entraînement de cyclisme sur piste (©L.Schoenhentz/CD94)

La vitesse individuelle (sprint)

La vitesse par équipes

Le Keirin

La poursuite par équipe

L’omnium

Le Madison ou course à l’Américaine

Chaque course a sa spécificité. Certaines demandent de la tactique, tandis que d’autres reposent sur la puissance. Les athlètes doivent donc apprendre à gérer leur effort selon la ou les épreuves qu’ils disputent.

Des athlètes et clubs prometteurs dans le Val-de-Marne

Le Val-de-Marne ne compte pas moins de 1 940 clubs et associations sportives. En 2021, 1,9 million d’euros ont été versés par le Conseil départemental à plus de 500 associations sportives, dont l’US Créteil Cyclisme. Ces clubs comptent dans leurs effectifs des stars dans leur discipline.

Marie-Divine (©P.Pichon/FFC)

Quelques exemples ? Vous avez probablement déjà entendu le nom de la nouvelle star montante du cyclisme sur piste français : Marie-Divine Kouamé. À seulement 21 ans, cette licenciée de l’US Créteil possède un palmarès qui en ferait rêver plus d’un ! Elle a d’ailleurs commencé sa saison 2024 avec 3 titres de championne de France et un objectif bien précis en tête : se qualifier pour les Jeux de Paris 2024. Le Département du Val-de-Marne l’accompagne dans sa préparation grâce à un contrat spécial (une convention d'insertion professionnelle ou CIP), lui permettant de conjuguer entraînements de haut niveau et activité professionnelle rémunérée. Marie-Divine fait ainsi partie du personnel départemental depuis 2023.

Marie-Divine, Valentine, Sébastien, Donavan... Le Val-de-Marne, terre de champions

Côté hommes, le Val-de-Marne a la fierté d’avoir formé un athlète brillant : Rayan Helal. Si le jeune homme est licencié à Salon (région PACA), il a construit son ascension dans un club val-de-marnais (l’US Créteil), qu’il a quitté en fin d’année 2023. Ce cycliste a obtenu le titre de champion de France de vitesse 2024. Que cela soit lorsqu’il était cadet ou junior, cet athlète s’est toujours montré présent lors des grands rendez-vous, tels que les Championnats de France. Rayan a également su briller à l’international, puisqu’il est rentré des Jeux de Tokyo avec une belle médaille de bronze.

Grégory Baugé (©P.Pichon/FFC)

Un autre athlète a fait vibrer le monde du cyclisme français : Grégory Baugé. Avec neuf titres mondiaux, dont quatre titres de champion du monde de vitesse et quatre médailles olympiques, cet athlète a profondément marqué l’histoire. Après avoir mis fin à sa carrière en 2021, il s’est reconverti dans le rôle d’entraîneur à destination de pépites telles que Marie-Divine Kouamé ou encore Marie Patouillet. Que cela soit durant sa carrière sportive ou après, Grégory Baugé a toujours été soutenu par le Département. Il est à présent agent au sein du service mobilité.

En route pour les Jeux de Paris 2024

Les Jeux de Paris 2024 approchent à grands pas et les cyclistes val-de-marnais se sont montrés plus que déterminés à décrocher leur ticket pour cet été. Lors des Championnats de France 2024 de cyclisme sur piste, qui ont eu lieu à Saint-Quentin en Yvelines, ils nous ont proposé une réelle démonstration !

Les athlètes de la #TeamValDeMarne sont prêts pour Paris2024. Olivier Capitanio

Les qualifications de quatre athlètes de l’US Créteil et de la Team cycling 94 sont surveillées de près :

Marie-Divine Kouamé

Valentine Fortin

Sébastien Vigier

Donavan Grondin

Cyclisme sur piste et Jeux olympiques : le saviez-vous ?

En France, les premiers vélos ont été construits dans les années 1850.

Le cyclisme sur piste est l’un des seuls sports à avoir été présent à tous les Jeux olympiques, à l’exception des Jeux de Stockholm en 1912.

Les femmes ont dû attendre les Jeux de Séoul en 1988 pour entrer dans le programme olympique.

Les épreuves de cyclisme sur piste se dérouleront entre le 5 août et le 11 août 2024