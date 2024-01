Sport : le Val-de-Marne, terre de handball

Handball : les Bleues, championnes du monde...

Et 1, et 2 et... 3e consécration de championnes du monde pour les handballeuses françaises ! En décembre 2023, l'équipe de France féminine a battu la Norvège et s'est ainsi offert son troisième titre mondial après 2003 et 2017.

Désormais championnes olympiques en titre (lors des derniers Jeux de Tokyo en 2021) et championnes du monde en titre, les Bleues confirment leur statut de favorites pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024.

...et les Bleus, champions d'Europe

Au terme d’une finale inouïe face à l’équipe du Danemark, triple championne du monde, les joueurs de l’équipe de France de handball ont décroché, fin janvier 2024, leur quatrième titre européen, après 2006, 2010, et 2014. Cette victoire récompense les efforts et le talent de l'ensemble des joueurs mais aussi le travail du staff technique.

Déjà championne olympique en titre, titre décroché aux Jeux de Tokyo, l'équipe de France masculine continue de multiplier les succès.

Val-de-Marne, pépinière de champions

Trois clubs d'élite

Le Val-de-Marne accueille trois clubs de première division :

la Stella Saint-Maur , club féminin qui a décroché sa place en première division en 2023. Ce club historique du handball français, champion de France en 1971 avait longtemps navigué entre la Nationale et la D2 ;

, club féminin qui a décroché sa place en première division en 2023. Ce club historique du handball français, champion de France en 1971 avait longtemps navigué entre la Nationale et la D2 ; l'US Créteil , club formateur de Hugo Descat ((2007 à 2011) et Nedim Remili (entre 2006 et 2016) qui ont été sacrés champions d'Europe en janvier 2024 en équipe de France. Remili a, en plus, été élu meilleur joueur de la compétition ;

, club formateur de Hugo Descat ((2007 à 2011) et Nedim Remili (entre 2006 et 2016) qui ont été sacrés champions d'Europe en janvier 2024 en équipe de France. Remili a, en plus, été élu meilleur joueur de la compétition ; l'US Ivry, club formateur de Luc Abalo, quadruple médaillé olympique (dont trois en or), triple champion du monde et triple champion d'Europe avec l'équipe nationale et d'Elohim Prandi (de 2013 à 2017) qui a été sacré champion d'Europe en janvier 2024 en équipe de France.

LE SAVIEZ-VOUS ? Les handballeurs de l'US Ivry viennent parfois s'entraîner dans le village vacance Jean Franco (propriété du Département du Val-de-Marne).

La Maison du Handball

Les équipements sportifs jouent un rôle essentiel dans les domaines de l’enseignement, de l’insertion, de la santé et de la prévention. C'est donc tout naturellement que le Département du Val-de-Marne a contribué au financement de la Maison du handball aux côtés d'autres partenaires, dans le cadre de la politique sportive départementale.

En participant à ce projet, la collectivité avait réaffirmé son attachement au développement du sport, des premiers pas à l’excellence, du loisir à la compétition. Cet équipement, inauguré en janvier 2019, permet de développer cette activité sportive aussi bien au niveau départemental que national.

Située au 1, rue Daniel Costantini (une adresse opportune puisque Costantini est un ancien handballeur), la Maison du handball s'étend sur 14 000m² de surface, 20 000m² de terrain, 300m² de surface de musculation... L'équipement de la Fédération française de handball regroupe aussi différents pôles d'activités : administratif, formation, congrès-séminaires, sport et santé.

#ValDeMarne2024 : le 94 (déjà) à l'heure olympique

Handball : mode d'emploi

Le handball, comment ça marche ?

Joué à sept contre sept (six joueurs et un gardien de but), le but du handball en salle est de marquer un maximum de buts à la fin du temps imparti, généralement deux périodes de 30 minutes. Le ballon peut être lancé, saisi, arrêté à l’aide des mains (ouvertes ou fermées), des bras, de la tête, du torse, des cuisses et des genoux.

Des sites val-de-marnais pour accueillir des entraînements de handball avant les JO

Le Val-de-Marne n'accueillera pas d'épreuve olympique sur son territoire mais est néanmoins très investi et compte prendre sa place dans ce grand événement international fédérateur. Une trentaine de sites sportifs ont été officiellement retenus pour être centres de préparation aux Jeux (CPJ).

En handball, 4 sites sportifs val-de-marnais ont été retenus :

>> En savoir plus sur les CPJ du Val-de-Marne

Handball et Jeux olympiques : le saviez-vous ?

Le handball en salle a fait son apparition aux Jeux olympiques d'Helsinki en 1972.

Ce sport est globalement dominé par l'Europe. A deux exceptions près, tous les titres olympiques de handball ont été remportés par un pays européen.

Les matchs des tournois de handball de Paris 2024, opposant 12 équipes féminines et 12 équipes masculines, se dérouleront du 25 juillet au 11 août 2024.

>> En savoir plus sur le handball aux Jeux olympiques