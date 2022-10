Sport : le Val-de-Marne, terre de judo

Le judo, comment ça marche ?

"Judo" signifie en japonais "voie de la souplesse". Cet art martial d'origine japonaise consiste à jeter et immobiliser l'adversaire au sol.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le judo repose sur un code moral et huit valeurs fondamentales :

la politesse, c'est le respect d’autrui ; le courage, c'est faire ce qui est juste ; la sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée ; l'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée ; la modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil ; le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître ; le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque monte sa colère ; l'amitié, c'est le plus pur et le plus fort des sentiments humains.

Des athlètes et des clubs d'exception dans le Val-de-Marne

Clarisse Agbegnenou (©Emanuele Di Felici - IJF) Le Val-de-Marne compte pas moins de 1 940 clubs et associations sportives. En 2021, 1,9 millions euros ont été versés par le Conseil départemental à plus de 500 associations sportives dont Sucy Judo, le RSC Champigny ou encore Judo Club de Maisons-Alfort). Et ces clubs comptent dans leurs effectifs des stars dans leur discipline.

Quelques exemples ? Sans être exhaustif, on peut tout de même citer la superstar Clarisse Agbegnenou qui affiche l'un des plus beaux palmarès du judo français, détient une licence sportive dans le club de Champigny-sur-Marne. L'athlète a raflé deux médailles d'or lors des Jeux olympiques qui ont eu lieu à Tokyo en 2021, et affiche fièrement 5 titres de championne du monde ! Jeune maman, Clarisse Agbegnenou délaisse temporairement les tatamis et c'est donc Romane Dicko qui a décroché le titre de championne du monde en octobre 2022. Si cette dernière est désormais rattachée au PSG, Romane a toutefois fait ses débuts de judokate dans le Val-de-Marne, dans un club de Villeneuve-le-Roi !

Clarisse, Luka, Amandine, Axel, Romane... Le Val-de-Marne, terre de champions

Une autre athlète fait vibrer le monde du judo :. Si la jeune femme est au PSG depuis un an, elle était dans un club val-de-marnais lors qu'elle a brillé aux Jeux olympiques de Tokyo pendant l'été 2021, en récoltant une médaille d'argent en individuel et une médaille d'or en équipe mixte. Elle vient également de gagner une médaille de bronze aux Mondiaux dans la catégorie des - de 52 kg.

Anecdote : lorsqu'elle était dans son club de Champigny-sur-Marne, Amandine Buchard avait en parallèle un emploi... au Conseil départemental du Val-de-Marne ! Comme d'autres athlètes de haut niveau, elle bénéficiait d'un contrat spécial (une convention d'insertion professionnelle ou CIP) lui permettant de conjuguer entraînements de haut niveau et activité professionnelle rémunérée. Amandine a ainsi fait partie du personnel départemental pendant plusieurs années.

Luka Mkheidze (©Emanuele Di Felici - IJF) Côté hommes, le Val-de-Marne a aussi la fierté de compter Axel Clerget ou encore Luka Mkheidze parmi ses stars du judo. Deux fois médaille de bronze à des championnats du monde, une fois médaille d'or aux championnats du monde par équipe, Axel Clerget a également raflé une médaille d'or en équipe mixte l'an dernier aux Jeux olympiques de Tokyo. Licencié dans le club de Sucy Judo, ce trentenaire est un camarade de club de Luka Mkheidze.

Et si vous entendez parler de Luka Mkheidze sur les outils de communication du Département, c'est certainement associé au sentiment fierté de notre agent départemental ! Agent et athlète, Luka a remporté la première médaille olympique pour l'équipe de France, en 2021, aux JO de Tokyo.

Un petit air de Jeux olympiques...

Les CPJ : des centres de préparation aux Jeux pour accueillir des entraînements de judo

Le Val-de-Marne n'accueillera pas d'épreuve olympique sur son territoire mais est néanmoins très investi et compte prendre sa place dans ce grand événement international fédérateur. Plus de trente sites sportifs ont été officiellement retenus pour être centres de préparation aux Jeux (CPJ). Ces CPJ pourront accueillir des délégations étrangères pour des entraînements avant les Jeux... et sont d'ailleurs déjà sollicités.

En judo et/ou para-judo, 5 CPJ ont été retenus :

Dojo Roger Ginet à Champigny-sur-Marne

Salle de judo Beauvilliers à Sucy-en-Brie

Maison du handball à Créteil

Centre sportif Gilbert Noël à Saint-Maur-des-Fossés

Espace du sport - Dojo à Rungis

>> En savoir plus sur les CPJ du Val-de-Marne

Judo et Jeux olympiques : le saviez-vous ?

Ce sport a fait son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964

Le judo est globalement dominé par le Japon, suivi par la France et la Corée du Sud qui ont remporté également de nombreuses médailles.

Les quinze tournois de judo qualificatifs de Paris 2024 seront organisés entre le 27 juillet et le 3 août : 7 tournois chez les femmes, 7 tournois chez les hommes et 1 tournoi mixe par équipes.

>> En savoir plus sur le judo aux Jeux olympiques