Station de dépollution des eaux pluviales en bords de Marne : travaux en cours

La station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) qui verra le jour à Champigny-sur-Marne, aura pour. La construction de cet ouvrage et de ses deux prises d’eaux, viendra clore l’aménagement du bassin versant du ru de la Lande, engagé de longue date par le Département.

Le Département poursuit ainsi concrètement son objectif de préserver et de redévelopper la biodiversité. L’amélioration de la qualité de l’eau en milieu naturel permettra également le retour à la baignade dans la rivière, à l’horizon 2024.

Avancement des travaux

Les travaux entrepris en fin d’année 2020, visaient la préparation du terrain et des réseaux d’assainissement avant le démarrage de la construction de la station. Au premier trimestre 2021, la réalisation d'un réseau et d'ouvrages d'assainissement place du marché (anciennement place Lénine) a démarré. Ils se sont poursuivis, au niveau de la future SDEP, avec la construction des paroies moulées de la structure souteraine en bilobe, dédiée au stockage et au traitement de l'eau.

Fonctionnement

La SDEP est constituée de deux lobes :

l’un dédié au stockage de l’eau de pluie (pouvant aller jusqu’à 8000 m3), l’autre destiné à la dépollution.

La dépollution de l’eau s'effectue grâce à un traitement par décantation et par ultra-violets (UV). La dépollution des eaux de pluie se fera à l’aide de :

4 dégrilleurs permettant la rétention et l’évacuation des gros déchets solides

3 décanteurs lamellaires pour récupérer les matières en suspension dans l’eau

1 système de lampes UV visant à éliminer les bactéries.

La SDEP sera entièrement automatisée et surveillée à distance.

Le circuit de dépollution : comment ça marche ?

Des vannes régulent l’arrivée des eaux pluviales. L’eau de pluie effectue un premier passage par les dégrilleurs, pour être ensuite orientée vers les canaux de décantation. Mais le traitement ne s’arrête pas là, puisque l’eau passe enfin à travers de puissantes lampes UV avant de retourner au milieu naturel.

Coût et financement

Montant des travaux est estimé à 42,3 M€ HT

21,4 millions d'euros financés par le Département du Val-de-Marne,

900 000 € par l'Agence de l’eau Seine-Normandie

et 20 M € par le Siaap.

Le FS2i participe au financement du projet à hauteur de 80 000 €.

Un micro-tunnelier nommé Chantal

Jeudi 25 novembre 2021, le micro-tunnelier a été baptisé par Chantal Durand, vice-présidente en charge de l'eau et de l'assainissement, sur le chantier de la SDEP.

Lancé en décembre 2021, il va parcourir une distance de 600 mètres, de la station jusqu’à la place du marché. Le forage permettra d’accueillir les ouvrages d’assainissement reliant la station à la prise d’eau.

Arrivée du micro-tunnelier

Le micro-tunnelier Chantal vient de terminer les 600 mètres de son parcours depuis le chantier principal (situé avenue Carnot). Il est donc arrivé avec un peu d'avance place du marché à Champigny-sur-Marne, le 22 février 2022 en creusant un tunnel 1.80 m de diamètre.

Un deuxième micro-tunnelier baptisé Catherine

Le 22 avril 2022, Catherine Mussotte-Guedj, conseillère départementale déléguée chargée de l’action sociale territoriale et élue du canton de Champigny, a baptisé le deuxième micro-tunnelier utilisé sur le chantier de construction de la station de dépollution des eaux de pluie (SDEP) à Champigny-sur-Marne. L'engin va s’élancer le 2 mai pour relier la prise d’eau de la rue de la Plage à la station anti-crue "La Plage", située en bord de Marne. Il suivra un parcours de 200 mètres pour arriver en juin 2022.

Baptême du troisième micro-tunnelier du chantier

Jeudi 2 juin 2022, c'est Kristell Niasme, conseillère départementale déléguée aux Espaces Naturels Sensibles et à la Lutte contre les Nuisances, qui a baptisé le troisième micro-tunnelier du chantier, à Champigny-sur-Marne, en présence des compagnons du groupement d’entreprises chargé du chantier, dont le mandataire est NGE.

"Kristell" s’élancera le 6 juin pour creuser une canalisation de 80 mètres de long. D'ici la fin juin, il permettra de relier la SDEP à la prise d’eau située la rue de la Plage.