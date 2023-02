Sur la route en toute sécurité

« Où se situe le danger de ce passage piéton ? », demande Estelle Bertola, cheffe de projet à l’association Vivacité IDF. « Il est juste après un virage et on n'y voit rien », constate Léa, en 6e au collège Nelson-Mandela à Champigny-sur-Marne. Vivacités Île-de-France organise en collaboration avec l’association PikPik Environnement des balades éco-mobilité et sécurité routière à destination des 6e et 5e, période charnière où les jeunes commencent à se déplacer en autonomie. « La prévention dans le domaine de la sécurité routière et l’écomobilité vont de pair, explique Estelle Bertola. Il s’agit d’expliquer aux élèves comment bien se déplacer dans son quartier et comment réaliser ces trajets en utilisant d’autres modes de transport que la voiture. »

S'approprier les abords du nouveau collège

Cette action de sensibilisation est soutenue par le Département qui la porte dans les collèges nouvellement construits. « Nous souhaitons que nos élèves s’approprient les abords de leur établissement et repèrent les endroits où ils doivent faire preuve de vigilance », indique Joseph Marie-Jeanne, conseiller principal d’éducation du collège Nelson-Mandela.

Vidéo : Des collégiens sensibilisés à la sécurité routière aux abords des collèges

Connaître les gestes de premier secours

Dans le cadre de sa politique en matière de sécurité routière, le Département soutient également l’association Prévention routière et la Compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière du Val-de-Marne. Dans le cadre d’une convention passée avec la collectivité, cette dernière propose des ateliers de prévention pour les 6e et les 4e dans une vingtaine d’établissements par an. Les interventions sont préparées avec la direction de l’établissement, en fonction par exemple de besoins identifiés en termes d’accidentalité aux abords des collèges. Basées sur la compréhension de l’accident et les gestes de premier secours, selon le triptyque protéger, alerter, secourir, elles représentent une première approche pour préparer les collégiens au passage de l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR). En 4e, l’accent est mis sur la pratique des deux roues, avec un travail réalisé autour d’une vidéo d’accident de la route et du témoignage d’un accidenté et la possibilité de proposer un simulateur.