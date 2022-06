T Zen 5 : ouverture de l’enquête publique environnementale

À Ivry-sur-Seine, la station Marcel Boyer desservira les nombreux commerces et bureaux du quartiers © Richez Associés

La consultation pour l’enquête publique environnementale est lancée ! Vous avez jusqu'au 20 juillet pour vous exprimer au sujet de l’enquête publique d’autorisation environnementale du T Zen 5. Déposez votre avis en ligne. Vous pouvez également consulter les pièces du dossier, le calendrier des permanences et prendre rendez-vous en ligne pour les deux organisées en visio.

Vous souhaitez exprimer vos observations et propositions sur le projet ?

Consulter le dossier d’enquête publique

En ligne : Dossier d'enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale dans le cadre du projet de transport en commun en site propre dénommé « TZEN 5 »

Dans les permanences (voir ci-dessous dates, heures et lieux)

Permanences présentielles

CHOISY-LE-ROI - 94600 (MAIRIE) - PLACE GABRIEL-PÉRI

Mardi 21 Juin 2022 de 09h00 à 12h00

Jeudi 07 Juillet 2022 de 14h00 à 17h00

Mardi 21 Juin 2022 de 09h00 à 12h00 Jeudi 07 Juillet 2022 de 14h00 à 17h00 IVRY-SUR-SEINE CEDEX - 94205 (MAIRIE) - ESPLANADE GEORGES-MARRANE

Mercredi 06 Juillet 2022 de 09h00 à 12h00

Mercredi 06 Juillet 2022 de 09h00 à 12h00 PARIS - 75013 (MAIRIE 13) - 1 PLACE D'ITALIE

Jeudi 30 Juin 2022 de 15h00 à 18h00

Jeudi 30 Juin 2022 de 15h00 à 18h00 VITRY-SUR-SEINE CEDEX - 94407 (MAIRIE) - 2 AVENUE YOURI-GAGARINE

Samedi 02 Juillet 2022 de 09h00 à 12h00

Mardi 12 Juillet 2022 de 14h30 à 17h30

Permanences dématérialisées (en visio sur rendez-vous préalable)

Lundi 11 Juillet 2022 de 16h00 à 19h00

Mercredi 20 Juillet 2022 de 16h00 à 19h00

Donner son avis

Pour vous exprimer au sujet de l’enquête publique d’autorisation environnementale, vous pouvez déposer votre avis jusqu’au 20 juillet inclus :

En ligne sur : dae-tzen5.enquetepublique.net

Par mail : dae-tzen5@enquetepublique.net

Par courrier : Préfecture du Val-de-Marne, 21-29 avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil, à l’attention de Madame Brigitte BOURDONCLE, commissaire enquêtrice

Sur le registre d’enquête prévu à cet effet, dans les 4 mairies et au siège de l’enquête (Préfecture du Val-de-Marne à Créteil)

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site du projet : tzen5.iledefrance-mobilites.fr

Les avis et propositions recueillis au cours de l’enquête donneront lieu à un rapport et un avis de la commissaire enquêtrice. Ils seront étudiés par le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités, et les services de l’État qui accorderont l’autorisation environnementale pour permettre la poursuite du projet.

Le T Zen 5, une nouvelle ligne de bus pour relier Choisy-le-Roi à Paris

La nouvelle ligne de bus T Zen 5 reliera le 13e arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en passant par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Long d’environ 9,5km, le tracé du nouveau bus T Zen 5 participera au développement économique et urbain des territoires desservis.

Afin de garantir une haute qualité de service, les bus T Zen 5 bénéficieront d’aménagements spécifiques :

Les temps de parcours seront garantis grâce à la circulation en voie dédiée sur la plupart des axes et à la priorité aux carrefours à feux.

Les stations seront accessibles à tous, sur le même modèle que celles du Tram 9 (à la fois clairement identifiables et intégrées dans l’espace urbain), modernes (information en temps réel et distributeurs de titres de transports, …) et confortables (assises, abris, …).

Des aménagements cyclables continus seront réalisés tout le long du tracé avec des arceaux de stationnement vélo à chaque station.

La ligne de bus T Zen 5 sera empruntée par des véhicules inédits de 24 m de long (composés de trois voitures) dotée d’une motorisation 100 % électrique avec une recharge par le sol. Ils offriront :

Une accessibilité totale : plancher bas, portes coulissantes…

Un confort pour les voyageurs : spacieux, lumineux, silencieux...

Une information en temps réel à bord.

Un design identifiable.