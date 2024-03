Top départ pour le premier concours d’éloquence intercollèges

Premier atelier de prise de parole en public au collège Les Prunais à Villiers-sur-Marne. Crédit photo ©Lucille Schoenhentz « Pourquoi le regard est-il important quand on est orateur ? », demande Elise Wagner, animatrice pédagogique pour l’association Eloquentia. « Il permet de capter l’attention du public », indique Myriam. « Il donne des informations sur nous, sur comment on se sent, si on croit en ce que l’on dit », ajoute Elsa. Ces élèves de la 4e Indigo du collège Les Prunais, à Villiers-sur-Marne, assistent en demi-groupe à leur premier atelier de prise de parole en public. Il se déroule dans le cadre du projet « culture du débat citoyen et éloquence : concours intercollèges », proposé par le Département. Cette nouvelle action éducative qui s’adresse aux élèves de 4e réunit vingt établissements issus de quinze villes du Val-de-Marne. Les classes et groupes de participants s’initient à l’art oratoire pendant sept heures avec Eloquentia. Cette association propose, depuis 2012, des parcours pédagogiques qui permettent aux jeunes de s’exprimer librement, s’émanciper par la prise de parole et développer la confiance en soi.

Initiés à l'art oratoire

Au fil des interventions, les collégiens apprendront à construire un argumentaire et à le déclamer. Dans l’intervalle, ils travailleront leur texte avec leur professeur de français sur la thématique du concours : « Sport et engagement ». « C’est un projet qui me tient à cœur. En 4e, une initiation à l’argumentation est au programme, explique Léa Duvigneau, professeur de français au collège Les Prunais. J’ai déjà fait produire à mes élèves un récit argumentatif où ils devaient se positionner sur la question : la littérature doit-elle être morale ? Ils ont dû prendre position, ça a été formateur. Ils ont apprécié de pouvoir donner leur avis, de s’exprimer. C’est très utile de préparer les élèves à l’oral au niveau du fond et de la forme, notamment dans la perspective du Brevet. »

Des jeux pour apprendre à convaincre

Exercices ludiques pour développer la confiance en soi. Crédit photo ©Lucille Schoenhentz Grâce à toutes les animations ludiques proposées au fil de la séance par Elise Wagner, l’émulation prend vite le pas sur la passivité. Les élèves se sont tous donnés à 100 % lors de l’exercice de la fausse anecdote. Le principe ? Trois élèves sont sur scène en posture d’orateur et racontent chacun une anecdote les concernant. Parmi elles, deux sont réelles, et charge au public de débusquer l’orateur qui raconte la fausse. Force est de constater que les élèves ont déjà investi les enseignements d’Elise Wagner qui va encore les faire monter en compétences lors des prochaines séances : « On travaillera votre capacité à convaincre votre public, par le discours et la posture ».