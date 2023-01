Travaux devant la MDPH : modification de l'accès pour les piétons

Dans le cadre des travaux de la future ligne de métro 15 Sud à Créteil l'Echat, l'accès à la MDPH du Val-de-Marne et à l’immeuble Solidarités sera modifié dès le 6 février 2023 et ce, jusqu'en 2025.

Ces travaux, réalisés entre février 2023 et début 2025, nécessitent la fermeture de la sortie de métro n°2 voie Felix Eboué. Pendant toute la durée du chantier, il est nécessaire d’emprunter la sortie de métro n°3 Avenue du Général de Gaulle - Galerie commerciale pour rejoindre l’immeubles Solidarités et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) depuis la station de la ligne 8 du métro.

Pour les piétons, un nouveau cheminement sera mis en place et balisé par une signalétique spécifique pour vous permettre de vous repérer facilement.

Pourquoi y a -t-il des travaux ?

Le bâtiment permettant d'accéder à la dalle Eboué doit être démoli puis reconstruit dans le cadre des travaux du Grand Paris, afin de permettre la connexion entre la ligne 8 et la future ligne 15 du métro. Le bâtiment disposera à la fin des travaux d’un escalier ainsi que d’un ascenseur desservant les trois niveaux que sont la ligne 8, la ligne 15 et la dalle Eboué. Les travaux commenceront le 6 février 2023 et se termineront en 2025. Ils seront placés sous la maîtrise de la Société du Grand Paris (SGP). Durant toute la durée de ces travaux, l’accès à la dalle Eboué depuis la sortie actuelle du métro ne sera plus possible.