Trop forts, les forts du Val-de-Marne !

Fortifications de Paris et de ses environs adoptées par les Chambres - 1841 (Bibliothèque nationale de France). Cliquez sur l'image pour la voir en entier.

Entre 1840 et 1885, deux ceintures de forts sont successivement construites autour de Paris pour assurer sa défense. Parmi les ouvrages qui les composent nombreux sont ceux établis en Val-de-Marne : six pour la première enceinte, dite « de Thiers » et trois pour la deuxième, conçue par le général Séré de Rivières.

L’enceinte de Thiers

Depuis 1844, Paris est protégée par une enceinte de fortifications pour l’empêcher de tomber aux mains d'armées étrangères. Approuvée par Adolphe Thiers, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de l'époque, la construction de l'enceinte commence en 1840, et dure jusqu’en 1844.

Cette ceinture de 34 km de circonférence est organisée selon les préceptes de Vauban. Elle englobe la totalité de la capitale, et se situe entre les actuels boulevards des Maréchaux, appelés à l'origine « rue Militaire » et le futur emplacement du boulevard périphérique. À cette enceinte se rajoutait un système de 16 forts détachés, placés à quelques kilomètres de Paris, afin de constituer une première ligne de défense. Parmi ces forts, six sont situés en Val-de-Marne :

Le Fort de Charenton (situé à Maisons-Alfort)

Le Fort de Vincennes

Le Fort de Nogent (situé à Fontenay-sous-Bois)

Le Fort d’Ivry

Le Fort de Bicêtre

Le Fort de Montrouge (situé à Arcueil)

Les forts sont destinés uniquement à la défense. C’est ce qui les différencie des châteaux forts qui servaient aussi à la résidence et au symbole. Alors que les châteaux devaient aussi montrer la puissance de leur propriétaire, les forts doivent se faire plus discrets. En temps de guerre, un fort remplit les fonctions classiques d’une place forte :

Il permet aux troupes d'être abritées d'une attaque ennemie. Son système de défense et ses abords (le glacis) sont aménagés de façon à maîtriser et faire reculer les assaillants.

Il permet d’attaquer l'ennemi par l’arrière si ce dernier envisage de le contourner, ou d’affaiblir l’ennemi contraint de laisser des troupes protéger ses arrières.

Il permet de concentrer et de protéger l'artillerie.

Il représente un point d'appui pour des troupes amies.

La Deuxième ceinture fortifiée de Paris

Cette première ceinture n’a pas empêché le siège de Paris par les allemands en 1870. De plus, avec l’évolution de l’artillerie dont la portée de tir s’allonge à un peu plus de 8 km, les forts détachés sont désormais placés trop près de la ville. Après la guerre, l’état-major décide donc de construire une ligne de dix-huit forts appelée la « Deuxième ceinture fortifiée de Paris ». C’est le général Séré de Rivières, alors promu à la tête du Service du génie au ministère de la Guerre, qui déploie un système de défense à partir de juillet 1874.

La Deuxième ceinture fortifiée de Paris de Paris compte 18 ouvrages dont 3 en Val-de-Marne :

Le Fort de Sucy-en-Brie

Le Fort de Champigny (situé à Chennevières-sur-Marne)

Le Fort de Villeneuve-Saint-Georges

Les nouvelles places fortes sont situées à environ une vingtaine de kilomètres du centre urbain et permettent de fournir des points importants de résistance autour de Paris.

Les forts prennent la forme d’un polygone enterré délimité par un fossé. Les différents côtés sont appelés « faces », « flancs » et « gorge ». Le fossé est d'une profondeur d’environ six mètres et d’une largeur de douze. La défense du fossé est assurée par les tirs venant des caponnières et des casemates placées aux angles du fond du fossé.

Les forts Séré de Rivières sont recouvert de terre. Cette couche de terre sert de protection, elle a pour effet de dissiper la puissance explosive des premiers obus. L'entrée du fort se fait par un pont-levis basculant. Les environs immédiats sont occupés par un glacis, terrain découvert, généralement aménagé en pente douce depuis les murs d’enceinte.

Des casernes sont destinées au logement des troupes. Elles sont semi-enterrées. On y trouve une cuisine, des citernes pour l'eau potable voire des fours à pains.

Les plateformes de tir sont disposées à l'air libre encadrées de petits locaux, dits Traverses-abris, destinés au stockage du matériel d’artillerie et aux obus prêts à l’emploi. Les plateformes de tir se retrouvent sur la caserne ou le long d’un chemin parcourant tout le périmètre du fort.

Le magasin à poudre, construit de façon à isoler du mieux possible la poudre de l’humidité et des flammes, est destiné au stockage des différents explosifs. Il était éclairé par un système de lampes à pétrole isolées de la poudre par des vitres blindées de forte épaisseur et posées à l'extérieur du magasin à poudre.

Etat actuel des forts

Les forts Séré de Rivières ont traversé les conflits mondiaux sans se trouver dans la zone de combats mais ont joué un rôle logistique important. Aujourd’hui, la majorité des forts restent propriété du ministère de la Défense. Certains ont été confiés aux communes. Par exemple, la Ville de Sucy-en-Brie l’a aménagé pour accueillir des associations, notamment l’association A la découverte du fort qui lui fait revivre son histoire à l’occasion de visites. A Champigny-sur-Marne, l’ouvrage peut être ouvert au public lors d’évènements comme les journées européennes du patrimoine.