TVM : La ligne de bus la plus fréquentée d’Europe fête ses 30 ans !

Grâce à sa voie dédiée sur presque tout son parcours, le bus Trans Val-de-Marne (TVM) vous fait traverser le département de la gare « Saint-Maur – Créteil » à « La Croix de Berny » (Hauts-de-Seine), soit près de 20 km, en moins d’une heure ! Avec ses 23 millions de voyageurs transportés chaque année (chiffres 2019), c’est la ligne de bus la plus fréquentée d’Europe : un véritable symbole du Val-de-Marne !

Quelques dates clé : l'histoire du TVM

1er octobre 1993 : Mise en service du TVM

Premiers jours pour le bus Trans-Val-de-Marne (TVM) (4 octobre 1993). Photographe : J.-C. Laffitte. Après le réaménagement de la gare de Saint-Maur - Créteil (1989) et la construction d’un pont à Belle Epine (1990), la ligne de bus TVM est inaugurée en 1993 : des autobus articulés de type PR 180.2 équipés du système d’information en temps réel Alexis, relient « Saint-Maur-Créteil - RER » et le « Marché international de Rungis » via 23 nouvelles stations sur 5 communes (Saint-Maur-des-Fossés, Créteil, Choisy-le-Roi, Thiais et Chevilly-Larue).

Ils transportent 6 millions de voyageurs dès la première année de mise en service.

6 octobre 2003 : SIEL, un nouveau système d'information

Alexis est remplacé par le système d’information SIEL (Système d'information en ligne) qui donne le temps d'attente en temps réel et des précisions en cas de perturbations.

19 bus articulés de type Agora L « Euro 3 » (bus articulé de 18 mètres) sont déployés sur la ligne TVM : ils possèdent un dispositif plus respectueux de l’environnement et facilitent l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) grâce à leur plancher surbaissé.

21 juillet 2007 : Prolongement de la ligne à l'Ouest

Après la construction de deux ponts supplémentaires (au-dessus de l’A106 et de la RN 186), la ligne est prolongée à l’Ouest de la station « Marché de Rungis » jusqu'à « La Croix-de-Berny » à Antony (Hauts-de-Seine), desservant 9 nouvelles stations sur les communes de Chevilly-Larue, Fresnes et d'Antony.

Les objectifs annoncés sont : 3,5 millions de voyages par an sur l’ensemble de la ligne, soit 65 800 voyages par jour dont 11 700 voyages supplémentaires grâce au prolongement du parcours.

13 véhicules supplémentaires sont mis en service sur la ligne.

6 septembre 2021 : Des nouveaux modèles de bus équipent la ligne

Après les autobus articulés de type MAN Lion's City G Euro 4 (2013) puis de type Mercedes-Benz Citaro G C2 (2017), les Scania Citywide LFA GNV Euro 6 sont mis en service et sont toujours utilisés aujourd'hui.

Evolution des modèles de bus sur la ligne TVM :

Eté 2021 à février 2022 : Passage au biogaz

La ligne Trans-Val-de-Marne (TVM) est entièrement convertie au biométhane BioGNV. Le centre opérationnel bus de Thiais a été converti au biométhane pour offrir 56 postes de charge lente, 4 postes de charge rapide, une station de compression et une installation de stockage tampon de bouteilles de biométhane pour alimenter les charges rapides.

Aujourd’hui : 23 millions de voyageurs transportés chaque année

La ligne de bus TVM dessert 32 stations et 7 communes (Antony, Fresnes, Chevilly-Larue, Thiais, Choisy-le-Roi, Créteil, Saint-Maur-des-Fossés) entre la gare de « Saint-Maur-Créteil - RER » et « La Croix de Berny ». Des correspondances sont assurées avec les RER A, B, C et D, la ligne M8, les tramways T7 et T9, de nombreuses lignes de bus ainsi que la ligne 15 Sud dès sa mise en service.

Le TVM : une ligne de bus à la pointe de l'innovation

Priorité aux feux. Photo : E. Legrand Le TVM est un Bus à Haut Niveau de Service, qui offre un service amélioré aux usagers (fréquence, capacité...). Des innovations continuent à être testées sur cette ligne avant d’être déployées ailleurs : par exemple, des dispositifs de détection avec des balises sur le bus, des feux de signalisation spécifiques ou bien encore la déploiement d'un compte X (anciennement Twitter) dédié à cette unique ligne.

Autre exemple, un nouveau système de priorité aux feux par radio est expérimenté par Ile-de-France Mobilités et la RATP en lien avec le Département depuis septembre 2021 : ce dispositif a permis d’économiser 4 minutes en moyenne sur les trajets. Un nouveau tronçon entre Créteil et Saint-Maur-des-Fossés vient d’être équipé de ce système pour une deuxième phase du test.

Photos d'archives : Archives départementales du Val-de-Marne.