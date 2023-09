Un nouveau collège ouvre ses portes à Villeneuve-le-Roi : le collège Christiane-Desroches-Noblecourt

Pourquoi un changement de nom ? Nicolas Tryzna, 7e vice-président en charge notamment des collèges, explique : "Comme nous refaisons entièrement le collège et qu’il y a déjà un établissement qui porte ce nom à Santeny, un changement était nécessaire. Sur nos 107 collèges, une petite dizaine seulement portent le nom de personnalités féminines. Nous avons donc proposé une sélection de quinze noms à Villeneuve-le-Roi qui en a choisi quatre et décidé de lancer une participation citoyenne". Les lycée et collège Georges-Brassens de Villeneuve-le-Roi sont entièrement reconstruits et disposent désormais de leur propre entrée. Les deux établissements vont donc changer de nom. Pour le collège, les habitants ont choisi le nom de Christiane Desroches-Noblecourt (1913-2011) : résistante et illustre égyptologie française, elle s'est fait connaître du grand public dès les années 1950 par le sauvetage d'Abou Simbel : ce temple de Ramsès II risquait d'être englouti par les eaux suite à la construction d'un nouveau barrage à Assouan. Elle conçoit un projet fou de surélever ce temple creusé dans la roche alors que les autorités égyptiennes et de nombreux spécialistes n'y croient pas. Elle mobilise la communauté internationale et réussit son pari ! Conservatrice générale du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, elle a participé à démocratiser l'égyptologie en organisant notamment de célèbres expositions comme "Toutânkhamon et son temps" en 1967 ou "Ramsès II" en 1976. Première femme à avoir reçu la médaille d’or du CNRS, elle a également obtenu la médaille d’argent de l’Unesco. C’est l’une des rares femmes à être distinguée de Grand-Croix de la Légion d’Honneur.