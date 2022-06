Un service en ligne pour trouver une assistante ou un assistant maternel

Assistante maternelle accueillant les enfants à son domicile ; crédit photo : E. Legrand

Le Département est responsable de l'agrément, de la formation et du suivi des assistantes et des assistants maternels. Pour faciliter la mise en relation entre les parents à la recherche d'un mode d'accueil, et les assistantes et assistants maternels, un nouveau service en ligne vient de voir le jour : cet outil permettra de trouver plus facilement un ou une professionnelle de la petite enfance agréé.

Les intérêts pour les parents

Pour les parents, ce service en ligne a plusieurs avantages :

visualiser les professionnelles et professionnels disponibles grâce à une recherche nominative ou une recherche géographique, en précisant une adresse (celle de votre domicile par exemple) ou un trajet (domicile-travail par exemple) ;

accéder à des informations variées concernant les assistantes ou assistants maternels recensés (situation familiale, tarif, projet d'accueil, activités proposées, équipements disponibles, nombre d'enfants autorisés et leurs âges...) ;

accéder à des informations fournies par le Conseil départemental : coordonnées, période de validité de l'agrément, nombre d'enfants autorisé et leurs âges, équipe de protection maternelle et infantile (PMI) en charge du suivi ;

Les intérêts pour les assistants et assistantes maternelles

Les professionnels de la petite enfance agréés sont recensés sur ce service en ligne. Celui-ci permet aux assistantes maternelles d'être visibles par les parents en quête d'un mode de garde, mais aussi de maintenir un lien avec la direction de la protection maternelle et infantile (PMI) du Département. Grâce à cet outil, ce public professionnel peut par exemple avertir du départ ou d'une arrivée d'un nouvel enfant gardé. Les assistantes maternelles peuvent bénéficier d'une formation pour manipuler ce service en ligne.

Vous ne savez pas comment utiliser ce nouvel outil ?



Pas d'inquiétude ! Des vidéos et une rubrique "liens utiles" ont été intégrées pour répondre à vos questions pratiques :