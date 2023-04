Villages vacances (été 2023) : les inscriptions ouvrent le 14 avril 2023 !

Réservez via le service en ligne dédié !

Des villages vacances 3 étoiles, des séjours en pension complète, des animations sportives et culturelles, mais aussi des clubs pour les enfants dès 3 mois ! Des prestations de qualité à partager seul, en famille ou entre amis.. Vous souhaitez réserver ? Privilégiez le service en ligne

Situés dans des cadres d’exception, les deux villages vacances proposent un grand nombre d'activités de plein air et des animations. Parmi les activités proposées, vous trouverez du canyoning, de la via ferrata, du raft, des randonnées, du tourisme mais aussi du ping pong, du baby-foot, du billard, une bibliothèque, un espace bien-être, des spectacles et des soirées festives.

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial pour permettre aux familles de profiter de cet équipement. Le Département s'engage en effet depuis plus de quarante ans pour une politique de tarifs attractifs pour ses villages vacances. Nouveauté : un nouveau module vous permet désormais de faire une estimation du tarif avant de réserver.

Le village Guébriant

À quelques minutes du Village vacances, la station de Plaine-Joux (1 320 à 1 750 m d’altitude) est idéale pour découvrir l’hiver les joies de la glisse en famille : ski alpin, ski de fond, surf, luge... Au printemps et en été, le site est un lieu privilégié pour les balades en moyenne montagne, l'escalade, le canyoning, le parapente et la découverte patrimoniale de la région !

Profitez du panorama unique sur la chaîne du Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme. À la belle saison, le parc arboré de 8 hectares du Village dispose d’espaces de jeux pour les enfants et de nombreux terrains de sport pour les plus grands.

En savoir plus sur Guébriant

Le village Jean Franco Bienvenue à Jean Franco

Le Village vacances Jean Franco est implanté sur le domaine skiable de la Plagne, au cœur de la vallée de la Tarentaise. Au printemps et en été, place aux randonnées, à l'escalade, à la via ferrata et à la découverte du patrimoine de la région.

Le Village vacances Jean Franco est situé en Savoie, à 1 650 m d’altitude, au cœur de la vallée de la Tarentaise.

Son panorama sur la chaîne de la Lauzière vous immerge dans l’atmosphère singulière des alpages et de la haute montagne. Ce magnifique espace protégé est le cadre idéal pour vos activités d’hiver comme d’été.

En savoir plus sur Jean Franco

Des tarifs attractifs et adaptés

Que ce soit à travers les animations estivales gratuites dans les parcs départementaux ou bien l'accès à ces deux villages vacances à un tarif raisonnable, le Département contribue à l'accès aux vacances pour tous.

En 1969, le Département a fait l’acquisition de deux villages vacances à la montagne : Guébriant en Haute-Savoie et Jean-Franco en Savoie. Deux sites magnifiques offrant un hébergement et une restauration de qualité, avec un accueil professionnel et chaleureux et des conditions de séjour adaptées à tous.

>> rendez-vous sur le site villages-vacances.valdemarne.fr