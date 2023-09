Villages vacances (hiver 2023-2024) : les inscriptions ouvrent le 21 septembre

Les inscriptions d'hiver sont ouvertes !

A partir du jeudi 21 septembre 2023, les familles qui souhaitent partir dans un des villages vacances du Département peuvent faire leur demande de réservation sur le site des villages vacances du Val-de-Marne. Depuis près de 40 ans, le Val-de-Marne accompagne les familles pour leur permettre de profiter de vacances adaptées, en proposant des tarifs calculés en fonction du quotient familial.

Envie d'essayer les villages vacances de Guébriant ou Jean Franco ? Réservez via le service en ligne.

Des villages vacances 3 étoiles

Les villages vacances 3 étoiles Guébriant situé en Savoie et Jean Franco situé en Haute-Savoie proposent des séjours en pension complète pour les adultes et les enfants, en hiver, au printemps et en été. Les tarifs comprennent des formules tout compris : hébergement, pension complète, fourniture des draps et animations qui ont lieu à l’intérieur du village (ping-pong, baby-foot, billard, bibliothèque, ludothèque, salle informatique, salle de télévision, spectacles, animations, soirées festives, cours de gym) et dans les clubs enfants (accueillent les enfants et les jeunes de 3 mois à 17 ans, durant les vacances scolaires de la zone C. En dehors de ces périodes, seuls les enfants de 3 mois à 5 ans sont accueillis).

Situés dans des décors renversants en plein cœur des Alpes, les Villages vacances de Guébriant et Jean Franco vous proposent des programmes sportifs et ludiques à la fois, riches en émotions pour un séjour à la montagne inoubliable.

Les équipes départementales font tout leur possible pour faciliter vos vacances

On a pensé à tout... détendez-vous

ARRIVÉE, DÉPART

Votre chambre est disponible à partir de 18 heures. Un état des lieux est réalisé à votre arrivée et sur rendez-vous à votre départ. La libération de la chambre ne pourra se faire après 10 heures.

HÉBERGEMENT

Les chambres sont composées de 2, 4, 6 ou 8 lits, selon le village. Elles permettent d’accueillir des familles ou des groupes d’amis. Elles sont toutes équipées de douche, lavabo et WC. Le linge de toilette n’est pas fourni. Les animaux ne sont pas admis. Dans les

chambres, le téléphone est disponible sur demande.

RESTAURATION

Le séjour est en pension complète. Le chef vous mitonne une cuisine traditionnelle et familiale avec deux plats de résistance au choix qui permettent de satisfaire les goûts de chacun. Aucun plat de substitution n’est servi.

Il est possible de réserver des pique-niques la veille avant 18 heures pour vous permettre de partir pour la journée. Le bar est ouvert tous les jours.

LINGERIE

Des lave-linges et des sèche-linges sont disponibles en accès payant.



BOUTIQUE

Une boutique est à votre disposition pour l’achat de souvenirs et de produits de dépannage.



PRÊT DE MATÉRIEL

Selon les disponibilités, vous pouvez emprunter du matériel de loisirs. Le matériel de montagne est réservé aux participants des activités organisées par le Village vacances.



ACTIVITÉS GRATUITES

Ping-pong, baby-foot, billard, bibliothèque, ludothèque, salle de télévision, spectacles, animations, soirées festives sont à votre disposition.

SPÉCIAL BÉBÉS

Le restaurant offre une sélection de plats et de petits pots pour les bébés. Du matériel est proposé aux parents pour faciliter le quotidien : lit bébé, micro-ondes, chauffe-biberon, etc.



CLUBS ENFANTS

Encadrés par des professionnels, les clubs accueillent les enfants et les jeunes de 3 mois à 17 ans, durant les vacances scolaires

de la zone C, dans la limite des places disponibles. En dehors de ces périodes, seuls les enfants de 3 mois à 2 ans révolus y sont accueillis.

Le carnet de santé à jour des vaccinations obligatoires est exigé pour l’inscription aux clubs de la petite enfance (3 mois à 5 ans révolus).