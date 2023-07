"Voyage au MAC VAL" : une escale artistique à l'aéroport d'Orly

"Voyage au MAC VAL"

Née de l'association entre Paris Aéroport et le Département du Val-de-Marne, l'exposition "Voyage au MAC VAL" offre une expérience artistique unique en plein aéroport d'Orly. Ce sont pas moins de 28 photographies d'œuvres emblématiques de la collection du Musée d'art contemporain du Val-de-Marne qui sont exposées dans le grand couloir reliant Orly 3 et Orly 4. Ce lieu n'est pas choisit au hasard, situé en zone publique, il permet au plus grand nombre de pouvoir venir (re)découvrir l'art contemporain : voyageurs, les personnes les accompagnant, riverains, ou encore salariés de l'aéroport...

Pour le Département, cette exposition est le moyen de valoriser le territoire, tout en permettant un accès à l'art pour tous. Sa conviction est claire : un soutien à la création artistique, tourné vers le public, concourt à l'épanouissement de chacun et à la cohésion sociale. Enfin, ce projet concorde parfaitement avec la vision humaniste de la culture que le musée souhaite renvoyer à travers ses missions.

Avec les œuvres de : Valerio Adami, Amélie Bertrand, Christian Boltanski, Stéphane Calais, César, Roman Cieslewicz, Esther Ferrer, Raymond Hains, Shirley Jaffe, Valérie Jouve, Kimsooja, Jacques Monory, Roman Moriceau, Mélik Ohanian, Françoise Pétrovich, Philippe Ramette, Alain Séchas, Pierre Soulages, Peter Stämpfli, Jesús Rafael Soto, Tatiana Trouvé, Claude Viallat, Jacques Villeglé.

Vidéo : le MAC VAL s'expose à l'aéroport d'Orly

