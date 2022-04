"100% Ladies" : évènement de breakdance au féminin

Fondament’all donne rendez-vous le samedi 07 mai pour son événement phare de danse, le 100% LADIES. Ce battle met à l’honneur les meilleures danseuses de France dans leur catégorie respectives.

Fondament'all, acteur incontournable de la culture urbaine

Soutenu par le Département, l'association Fondament'All a pour objet de promouvoir les cultures urbaines et la solidarité depuis sa création en 2003. Dès son origine, l'association a utilisé le hip hop comme un tremplin pour permettre à des jeunes, de transformer leur ennui et leur colère en puissance, en écoute et en énergie. Cet art, né dans la rue, est vecteur de transmission de valeurs fondamentales que sont le respect, le partage et la solidarité que l'association s'attache à faire vivre concrètement et quotidiennement.

Le breakdance fera son entrée aux Jeux olympiques de Paris 2024

Le breakdance et le "street-art" dans le Val-de-Marne

Si le Val-de-Marne est un département dynamique, c'est aussi grâce à la culture urbaine et son vaste art de rue ! Vitry-sur-Seine fait par exemple partie des "spots" incontournables en France pour admirer du graffiti et autres impressionnantes fresques. D'autres villes val-de-marnaises, comme Champigny-sur-Marne, se démarquent également en arborant des œuvres aux coins des des rues.

Autre branche de l'art de rue complémentaire du graffiti, le breakdance a également une place importante. L'association Fondament'All qui promeut notamment la danse bénéficie d'un soutien financier du Département et Mounir Amhiln, l'un des danseurs campinois, multiplie les performances dans des compétitions.

Le saviez-vous ? Le Val-de-Marne est prêt à accueillir une délégation étrangère pour les entraînements en amont des Jeux olympiques de Paris 2024 ! La Briqueterie, située à Vitry-sur-Seine, a été labellisée centre de préparation eux Jeux (CPJ).