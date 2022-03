"A mains nues", exposition au MAC VAL

Le vernissage de cette exposition aura lieu le vendredi 11 mars 2022 à 18h30

A mains nues

Après l’expérience partagée de la pandémie, d’empêchement de l’autre, de son contact, du violent constat de notre fragilité corporelle et de notre statut de corps vivant, nous avons eu envie de nous projeter dans le futur et de l’envisager avec désir, élan et espoir. Les œuvres ici réunies racontent d’une part la corporéité et son langage, les fluides vitaux, les membres, dont les mains, qui incarnent la question de la réinvention de soi contre la réalité, la fatalité ou les déterminismes sociaux.

La fiction, le récit, la mise en scène, le travestissement sont autant de stratégies mises en œuvre par les artistes pour engager cette réinvention, douce, déterminée ou plus guerrière. L’adresse à l’autre, à son regard comme à son corps est au cœur des œuvres, à travers la fabrication de sa propre image, portraits ou autoportraits qui résonnent ainsi avec les phénomènes historiques et contemporains de l’invention de soi.

Enfin, l’artiste Gaëlle Choisne introduit le vivant dans les salles du musée : elle accueille le corps des visiteurs comme sujet même du projet et met en œuvre le principe d’hospitalité si cher à notre cœur, afin de l’envisager et d’en prendre soin.

Avec les œuvres de :Jean-Luc Blanc, Nina Childress, Gaëlle Choisne, Detanico et Lain, Edi Dubien, Mimosa Echard, Sylvie Fanchon, Esther Ferrer, Mark Geffriaud, Kapwani Kiwanga, Annette Messager, Charlotte Moth, Romina de Novellis, Abraham Poincheval, Jean-Luc Verna...

Temple of Love

Invitée par le MAC VAL à investir l’exposition de la collection « À mains nues », l’artiste Gaëlle Choisne propose un projet total qui prend place dans son exploration des Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, intitulé « Temple of love ».

Cette nouvelle occurrence, Atopos, se déclinera au cœur de l’espace de l’exposition, en regard des autres œuvres. Par des dispositifs mobiliers et sculpturaux elle propose des formes d’accueil du public, l’invitant à participer et à écouter des interventions artistiques programmées par l’artiste :philosophe, artiste, musicien, anthropologue, masseur... une vingtaine d‘interventions prendront place dans ces installations activables pendant une année. Gaëlle Choisne place l’amour et la rencontre avec l’autre au cœur de son œuvre dont la présence incarne cet espoir de retrouvailles et de communauté.