Arc boisé : Chut... Écoute la nuit !

Venez pour un concert nocturne : solo de chouettes avec accompagnement de chants de rainette, le tout servi sur fond de forêt ! Promenons-nous dans les bois, sans lumière, les oreilles aux aguets, pour découvrir la faune sauvage, autrement.

Qu'est-ce que l'Arc boisé ?

Vaste ensemble forestier, l’Arc boisé s'étend sur trois départements, plusieurs forêts et communes. Pour préserver ses richesses naturelles et paysagères, Le Val-de-Marne, l’Office national des forêts, l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, l’Essonne, la Seine-et-Marne, ainsi que tous les partenaires de la forêt de l’Arc boisé ont signé une charte forestière. Cette charte engage tous ces acteurs autour d'enjeux – sociaux, économiques et environnementaux – et d'actions concrètes afin de protéger cet espace et d'en assurer une gestion durable.

Les rendez-vous de l'Arc Boisé

Du printemps à l’automne, des activités vous sont proposées pour découvrir les multiples facettes de l’Arc boisé. Participez aux nombreuses balades, observations, randonnées ou activités sportives du programme 2023 des rendez-vous de l’Arc boisé.