Atelier : danser autour des livres à la Roseraie

Invitation à la danse



Roseraie du Val-de-Marne, crédit photo : E. Legrand

La compagnie Miss O'Youk invite les enfants à danser avec les artistes et autour des livres. Peut-on observer un livre la tête en bas, les bras en l'air ou à quatre pattes ? Comment goûter au plaisir des mots les yeux fermés ou jouer à assembler différentes parties de notre corps comme on ferait un collage ?

Cette proposition d'atelier originale invitent les petits à découvrir l'œuvre d'auteurs-illustrateurs de la littérature jeunesse en passant par le mouvement dansé. Les enfants et les plus grands découvrirons l’univers des oiseaux à travers des albums de Dedieu, Kveta Pacovska et bien d’autres.

La Roseraie : un conservatoire vivant de la rose

Situé au cœur d’un parc boisé de 14 hectares à l'Haÿ-les-Roses, une collection exceptionnelle de plus de 2 900 espèces et variétés différentes est entretenue et conservée à la Roseraie, des roses les plus anciennes au plus contemporaines. La Roseraie du Val-de-Marne possède notamment la plus importante collection de roses anciennes au monde, avec des rosiers aujourd’hui disparus des jardins et du commerce.

La Roseraie du Val-de-Marne constitue un conservatoire de collections végétales spécialisée et participe à la préservation de la biodiversité. Sa richesse et ses conditions de culture très spécifiques en font un lieu de recherche. Des études botaniques et horticoles y sont menées régulièrement, par des structures comme l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ou le Muséum National d’Histoire Naturelle.