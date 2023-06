Cinéma en plein air au parc des Cormailles : Le loup et le lion

Projection plein air du film Le loup et le lion

Un film de Gilles de Maistre, sorti en 2021.

Durée : 1h40

Résumé : À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie.

Mardi 18 et mercredi 19 juillet, le parc départemental des Cormailles vous accueille pour les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne. Lectures sous l'arbre, caravane des jeux ou encore atelier biodiversité, découvrez dès maintenant le programme !

Voir la bande annonce

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux.

Découvrez dès maintenant la programmation sur : www.valdemarne.fr/ete.