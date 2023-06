Cinéma en plein air au parc du Plateau : Vaiana

Projection plein air du film Vaiana

Un film d’animation de Ron Clements et John Musker, sorti en 2016.

Durée : 1h47

Résumé : Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple.

Mardi 11 et mercredi 12 juillet, le parc départemental du Plateau vous accueille pour les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne. Lectures sous l'arbre, caravane des jeux ou encore atelier biodiversité, découvrez dès maintenant le programme !

Voir la bande annonce

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux.

Découvrez dès maintenant la programmation sur : www.valdemarne.fr/ete.