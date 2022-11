Colloque « Pour un Val-de-Marne sans Perturbateurs Endocriniens »

Programme

9h15 Ouverture Geneviève CARPE, Conseillère départementale déléguée chargée de la santé

Geneviève CARPE, Conseillère départementale déléguée chargée de la santé 9h30-10h30 Constats et enjeux

Faire reculer les maladies infantiles induites par les perturbateurs endocriniens - André CICOLELLA, Chimiste, Toxicologue, et Président du RES

Les eaux usées domestiques, marqueur de l’exposition de la population et des écosystèmes - Régis MOILLERON, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et Directeur du Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu)

Contaminants de l’alimentation et santé : résultats de la cohorte E3N-E4N - Francesca Romana MANCINI, Epidémiologiste, Equipe Inserm « Exposome, Hérédité, Cancer et Santé » rattachée à l’institut Gustave Roussy et au Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP).

10h30-11h45 Tables Rondes : Comment agir ?

Table ronde 1 : Réduire en priorité l’exposition au quotidien des femmes enceintes et des enfants...

Table ronde 2 : ...Et mettre en place des actions pour minimiser l’exposition de l’ensemble des Val-de-Marnais