Défi mondial City Nature à Gentilly

Vendredi 28 avril, participez au City Nature Challenge et venez aider la ville de Gentilly à remporter le trophée du maximum de biodiversité !

Deux créneaux sont disponible :

10h à 12h

14h à 16h

Inscrivez-vous sur l'un des ces deux créneaux auprès de christine.rampon@u-paris.fr.

Munissez-vous de votre smartphone, de chaussures de terrain et de tout équipement d’observation (loupe, guide, jumelles, filet…). Apportez votre sandwich et pique-niquez avec les équipes sur place entre 12h et 14h.

Le City Nature Challenge est un concours organisé par l'Université Paris Cité.

Pour aller plus loin dans le City Nature Challenge :