Equinoxe, un spectacle chorégraphique où le handicap n'est plus un obstacle

Equinoxe, nouveau spectacle



Affiche du spectacle Equinoxe

Invitée par la Maison des Arts, la grande famille des bizarres se réunit en un lieu où le jour égale la nuit...

Chaque année, en juin, l'association présente au grand public une restitution des ateliers de l’année sous la forme d’un spectacle. En 2022, c’est la Maison des Arts de Créteil qui accueille le spectacle. C’est l’occasion pour les participants de faire l’expérience de la scène, d’exposer devant un public la chorégraphie qu’ils ont apprise durant l’année écoulée, d’être les centres d’attention tous ensemble.

Le spectacle aura lieu à 18h00.

Changer le regard sur le handicap grâce à l'art

Handi'Art, Tous en Osmose

Créée en octobre 2016, l’association "Handi’Art,Tous en Osmose" a pour objectif de proposer des ateliers de création chorégraphique et artistique adaptés à des personnes porteuses de handicap et ouverts à tous. Cette proposition d’atelier fait suite au constat qu’il est difficile pour des personnes en situation d’handicap de participer à la vie sociale, culturelle et sportive du fait d’un manque de structures adaptées, d’aménagements spécifiques, mais aussi de leurs faibles revenus.

A travers des projets artistiques, ce sont le développement du potentiel et les capacités de chacun seront recherchés. C’est aussi, comme l’a réaffirmé la loi Handicap du 11 février 2006, donner un accès aux loisirs et à la culture, principe reconnu comme faisant partie des besoins essentiels à l’existence pour les personnes handicapées.

Grace à la mixité des ateliers entre des personnes handicapées et valides, l'association contribue à changer le regard porté sur le handicap grâce à des actions artistiques, montrer les différences et en faire des atouts lors des représentations face à un public sensible ou non à l’handicap.

Cette association bénéficie du soutien par le Département du Val-de-Marne.

Intégrer le handicap dans la société

Le schéma pour l'autonomie, voté par le Département en décembre 2020, évoque notamment un engagement fort et nouveau : changer le regard sur le handicap.

C’est une nouvelle priorité de ce schéma. Une société inclusive, c’est aussi une société où l’on reconnait les personnes âgées et les personnes en situation de handicap pour ce qu’elles apportent à la collectivité : le bénévolat, la transmission, l’engagement familial et associatif… Le secteur du grand âge et de l’autonomie, ce sont aussi des emplois et des entreprises qui innovent, et ces dernières sont bien implantées dans notre territoire.

Pour faire évoluer les regards, le Département souhaite mettre en place des moments de partage et accompagner les dynamiques. En soutenant l'association Handi'art, la collectivité avance dans ce sens.