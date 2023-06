Estivales de la Forêt dans l'Arc Boisé : sortie nature "Vis ma vie de forestier"

Sortie nature : Vis ma vie de forestier

La forêt de Notre-Dame n’est pas un espace immuable. Elle résulte du travail de plusieurs générations de forestiers. Ceux d’aujourd’hui préparent la forêt des générations futures. Mettez-vous dans la peau d’un forestier dont les missions quotidiennes l’amènent à opérer des gestes techniques pour mesurer, désigner les arbres, connaître les sols ou encore évaluer leur volume. Venez en apprendre un peu plus sur la gestion forestière de façon ludique en vous glissant dans sa peau et en manipulant de vrais outils forestiers.

Qu'est-ce que l'Arc boisé ?

Vaste ensemble forestier, l’Arc boisé s'étend sur 3000 hectares. Pour préserver ses richesses naturelles et paysagères, Le Val-de-Marne, l’Office national des forêts, l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, l’Essonne, la Seine-et-Marne, ainsi que tous les partenaires de la forêt de l’Arc boisé ont signé une charte forestière. Cette charte engage tous ces acteurs autour d'enjeux – sociaux, économiques et environnementaux – et d'actions concrètes afin de protéger cet espace et d'en assurer une gestion durable.

