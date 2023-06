Estivales de la Forêt dans l'Arc Boisé : spectacle "Tra La La"

Spectacle : Tra La La

L'Office National des Forêts (ONF) et la compagnie Les Arlequins vous présentent Tra La La, un spectacle dans la forêt de La Grange (mercredi) et Notre-Dame (samedi). Plongez dans l'univers des Lutinous et laissez-vous charmer par leur numéro qui sensibilise au respect de la nature et à l'importance des arbres. Ce spectacle divertissant, ouvert aux enfants de 4 ans et plus, vous amènera à réfléchir sur la protection de l'environnement et la gestion durable des forêts. Après le spectacle, échangez avec un forestier de l'ONF pour approfondir vos connaissances.

L'histoire

Lutitambour revient d'Amazonie avec des graines que Lutinou a la très mauvaise idée de planter en forêt de Fontainebleau... Ces nouvelles essences d'arbres menacent tout un écosystème et modifient le paysage. Tout sonne faux à commencer par leurs instruments de musique ! Ce qui va attirer le méchant Grelot, l'ogre gros...



Programme des séances

Mercredi 26 août 2023 - 15h00 : entrée près du château des Marmousets - Forêt Notre-Dame

entrée près du château des Marmousets - Forêt Notre-Dame Samedi 30 août 2023 - 15h30 : carrefour de l'Étoile de Bellevue - Forêt de La Grande

Qu'est-ce que l'Arc boisé ?

Vaste ensemble forestier, l’Arc boisé s'étend sur 3000 hectares. Pour préserver ses richesses naturelles et paysagères, Le Val-de-Marne, l’Office national des forêts, l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, l’Essonne, la Seine-et-Marne, ainsi que tous les partenaires de la forêt de l’Arc boisé ont signé une charte forestière. Cette charte engage tous ces acteurs autour d'enjeux – sociaux, économiques et environnementaux – et d'actions concrètes afin de protéger cet espace et d'en assurer une gestion durable.

Les Rendez-vous de l'été en Val-de-Marne

Accessible gratuitement, cet évènement s'inscrit dans le cadre des Rendez-vous de l'été : sport, ateliers nature, concerts, cinéma et opéra en plein air, venez vous détendre et vous divertir tout l'été dans les parcs et jardins départementaux.

