"Faites du sport !" la nouvelle exposition des Archives départementales

"Faites du sport !" : la nouvelle exposition

Exposition "Faites du Sport !" ©Hartland Villa À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les Archives départementales vous proposent une exposition exceptionnelle sur l'évolution et la démocratisation du sport dans le Val-de-Marne. Véritable vecteur d'identités et élément structurant du territoire, le sport offre un reflet des enjeux contemporains.

C'est tout cet éclairage historique que l'exposition "Faites du sport ! Promotion et encadrement des pratiques sportives dans le Sud Est parisien. 1850-1990" vous permettra d'explorer avec des images d'archives méconnues du grand public : entraînement militaire et encadré, pratiques individuelles ou collectives, professionnelles ou amateurs... il y en aura pour tous les goûts !

Une exposition labellisée "Olympiade Culturelle"

Jusqu'à 2024, le Val-de-Marne vibrera au rythme du sport de haut niveau afin de s'investir pleinement dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Athlètes de haut niveau, centres de préparation aux jeux (CPJ) ou encore relais des flammes olympiques et paralympiques : le Département entend prendre toute sa place dans cette dynamique sportive, touristique et festive. Et cela passe également par son agenda culturel puisque l'exposition "Faites du sport !" est labellisée "Olympiade Culturelle".

"Olympiade Culturelle", qu'est-ce que c'est ?

Le label "Olympiade Culturelle", impulsé par le Comité d'organisation des Jeux olympiques (COJO), développe une programmation originale qui explore les liens entre l'art et le sport, mais également les valeurs communes aux autres et aux sports comme : l'excellence, l'inclusion, la diversité culturelle, l'universalisme.

La Grande Collecte des archives audiovisuelles du sport

Vous avez immortalisé vos exploits sportifs, ceux de vos proches ou de vos camarades d’entrainement ? Dans le cadre de la Grande Collecte des archives du monde du sport organisée au niveau national, les Archives départementales du Val-de-Marne sollicitent les fédérations, clubs, athlètes, amateurs ou supporters qui possèderaient des archives audiovisuelles concernant la pratique sportive en Val-de-Marne.

Pendant toute la durée de l’exposition "Faites du sport !" vous pourrez ainsi signaler et confier vos pellicules, VHS, cassettes audio ou encore fichiers, qui seront ainsi préservés et valorisés sur le long terme.

Comment participer ?