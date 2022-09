Festi’Val de Marne 2022

Festi’Val-de-Marne : une programmation musicale pas comme les autres !

Du 30 septembre au 22 octobre 2022, retrouvez vos artistes préférés au Festi’Val de Marne, l’événement phare de la rentrée culturelle en Ile-de-France ! Pendant plus de deux semaines, de nombreux artistes émailleront le Val-de-Marne au travers d’une programmation audacieuse et de qualité, s’attachant à vous faire découvrir le meilleur de la chanson francophone et d’ailleurs. Sans oublier la JIMI, le rendez-vous de la musique indé.

>> En savoir plus sur La Grande Sophie (vidéo)

>> En savoir plus sur Blønd and Blönd and Blónd (vidéo)

Un festival dédié à la chanson française en Val-de-Marne...

C'est dans les années 80 qu'un habitant d'Ivry-sur-Seine, Jean Ferrat, a l’idée d’un festival dédié à la “chanson française”. De sa rencontre avec le Conseil général du Val-de-Marne (devenu depuis Conseil départemental du Val-de-Marne) et d'une volonté partagée d’enchanter le territoire, naît un festival de musique sous chapiteau à Ivry-sur-Seine qui dure le temps d’un week-end : le Festi’Val-de-Marne. Trois décennies plus tard, cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle en Ile-de-France, faisant désormais battre le cœur de plus d’une vingtaine de villes du département.

... pour tous les publics, même les plus jeunes !

Depuis plus de 30 ans, ce festival allie joie, métissage et ouverture sur le monde et les autres car il permet à des artistes venus de tous horizons de partager leur musique en live. Partenaires de ce festival, "Les refrains des gamins" offrent depuis ses débuts le meilleur de la chanson française au jeune public dès 4 ans ainsi que, la "Jimi" soutient et révèle depuis plus de 10 ans des jeunes indépendants. La musique est célébrée dans toute sa splendeur en mêlant les genres et styles musicaux, de quoi dépayser et enrichir le panel artistique des amateurs et novices.