Festival Kalypso 2022 (10e édition)

Cette année, le festival Kalypso invite le public à vivre une édition placée sous le signe du partage. Plus de 50 compagnies se produiront dans 26 villes, dont 8 val-de-marnaises, afin de célébrer le hip-hop contemporain. Évènements inédits, spectacles, projections, conférences expositions ou encore initiations, ce sont au total 74 représentations qui seront réparties jusqu'au 16 décembre.

Afin de célébrer cette édition anniversaire, dix chorégraphes qui ont marqué l'histoire du festival proposeront une fresque inédite. Il sera également possible de vivre ce festival à travers le regard de vidéastes et photographes, grâce à des expositions en tout genre. Stages et ateliers seront accessibles afin de permettre à tous de s'essayer à la danse.

Acteur de la vie culturelle du territoire, le Département du Val-de-Marne fait partie des partenaires du festival Kalypso.



Kalypso en 10 ans c'est : 240 000 festivaliers

195 compagnies accueillies

36 villes et 62 lieux partenaires



>> Retrouvez le programme sur www.kalypso.karavelkalypso.com <<