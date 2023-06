Festival Yardland

YARDLAND, c’est le festival des cultures populaires, porté par les cultures populaires.

YARDLAND, c’est d’abord la France, l’Afrique, les Antilles, les Caraïbes, l’Europe.

YARDLAND, c’est près de 30 000 personnes attendues.

Pour cette première édition, vous avez rendez-vous le premier week-end de juillet 2023 au parc de Choisy Paris-Val-de-Marne, pour la nouvelle fête nationale. Comme WE LOVE GREEN, l’ambition va au-delà d’une line-up et proposera une offre globale, voire totale. Au programme donc : 2 jours de fête en plein air aux portes de Paris, de musique, de danse, de food, de drip, d’art, d’échanges, et de plein d’autres choses.

Avec : Metro Boomin, Tayc, 13 Block,Didi B, Kekra, Kerchak, Naza, Nej', Niro, Ayra Starr, Omah Lay, Oxlade, Bu$hi, RSKO, Sainté, Vacra, Werenoi, Bamby, Davinhor, Enny, Favé, Holly G, Jäde, Kay The Prodigy, Lafleyne, Mademoiselle Lou, Mairo, Maureen, Rounha, Tif...

En partenariat avec le Département, des tarifs préférentiels sont proposés aux habitants du Val-de-Marne (voir infos pratiques).



Retrouvez la programmation sur le site du festival.

Vidéo : Teaser Festival 2023