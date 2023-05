Fête de la Végétale à Mandres-les-Roses

Venez participer à l’inauguration du site de la liaison au chemin des Roses à Mandres-les-Roses en présence des élus, concepteurs, entreprises et partager un après-midi festif et convivial avec les associations partenaires et locales.

Au programme :

14h-18h : Village associatif sur le site de l’ancienne gare de Mandres-les-Roses (détails des animations à venir)

15h-15h30 : Inauguration et visite commentée de l’aménagement de la liaison au Chemin des Roses

15h30 : Discours des élus ; Découpage du ruban et photos

16h : Cocktail

Venez nombreux !

Qu'est-ce que la Végétale ?

La Végétale (anciennement la Tégéval) dénomine la coulée verte de l’interconnexion des TGV. Il s’agit d’une liaison verte destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes. Ce projet régional d’envergure reliera à terme le parc du Val-de-Marne à Créteil, à la forêt Notre-Dame, à Santeny.

D’une surface totale de 96 ha pour un linéaire de 20 km, la Végétale traverse huit communes à travers le sud-est de la région parisienne : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Yerres, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny et Mandres-les-Roses.

Lire la transcription textuelle de la vidéo