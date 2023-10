"Fête du chien" : 1ère édition au parc des Lilas

Envie de passer une journée conviviale en famille ou entre amis, auprès de nos compagnons à quatre pattes ? L'association Copains des Truffes vous accueille gratuitement au parc des Lilas, de 11h à 18h à l'occasion de la 1ère édition de la Fête du chien. Tout au long de la journée, plusieurs stands seront à votre disposition afin de vous faire découvrir les différentes associations de sensibilisation et de protections animales.

Sur place, rencontrez une équipe de bénévoles et d'exposants dynamiques. Parmi eux, l'association Faune-Alfort, qui œuvre en faveur de la faune sauvage européenne, y présentera ses actions sur le territoire. Un service de petite restauration sera également disponible sur place.

Programme complet : 12h00 - Cours d'éducation par Copains des Truffes

14h00 - Démonstration de frisbee avec Marion et Oïshi

14h30 - Démonstration d'Obéissance avec le CACT de Villeneuve-le-Roi

15h00 - Cours d'éducation par Copains des Truffes

16h00 - Démonstration de Ring avec le CACT de Villeneuve-le-Roi

16h30 - Démonstration et initiation au Rallye'OB (mélange d'éducation et d'agility)

Gros plan sur l'association Faune-Alfort

L'association Faune-Alfort recueille et soigne toutes sortes d'animaux sauvages ©M. Lumbroso En partenariat avec le Département, Faune-Alfort a pour mission de recueillir et de soigner les animaux blessés, malades ou orphelins de la faune sauvage locale.

Créée en 2013, l'association gère notamment le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire - Faune Sauvage (CHUV-FS, ex CEDAF) qui est le plus grand centre de sauvegarde de la faune sauvage d'Île-de-France et le plus généraliste, mais elle propose également des actions de formation et d'information du grand public.