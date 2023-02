Groupe d'échanges "L'entrée en EHPAD, témoignage d'un aidant" (visio-conférence)

Le rôle du Département La personne âgée doit pouvoir demeurer et vivre au mieux dans l’environnement de son choix. Parfois, pour des raisons de perte d'autonomie ou pour soulager ponctuellement les aidants, la vie en établissement peut être envisagée. Le Département est notamment en charge du versement de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) et de l’ASH (aide sociale à l’hébergement). Le Département est également en charge de l’autorisation et du contrôle des services d’aide à domicile, des résidences-autonomie et des EHPAD. C'est le Département qui fixe les tarifs des prestations offertes par les établissements et services habilités. C’est aussi le Département qui délivre l’agrément aux accueillants familiaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées.