"Histoires vraies", une nouvelle exposition au MAC VAL

Marie Losier, If you like it don't watch it, 2022. Technique mixte, 320 x 310 cm. @ Adagp, Paris 2022

Ce nouveau volet poursuit l'idée que tout est fiction, en proposant des approches parallèles des réalités à l'aide d'une quarantaine d'artistes. Ces derniers mettent à l'honneur le storytelling pour mettre en scène des fictions et des histoires (vraies ?).

"Inventer, raconter, imaginer", les couches des apparences sont effeuillées pour mettre à jour d'autres narrations, faire émerger d'autres récits. La fiction ici permet de déconstruire, faire apparaître, mais aussi creuser les apparences, interroger les faits, leur véracité, proposer des alternatives aux "grands récits" enfermants.

Des performances sont régulièrement activées dans cette exposition.

Certains dimanches, des visites avec des artistes de l'exposition sont programmées à 16h.

Avec les œuvres de : Aletheia (Hugo Dumont, Anthony Vernerey), Alexis Foiny, Alice Brygo, Anaïs-Tohé Commaret, Anne Brégeaut, Anne-James Chaton, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, Aurélien Mauplot, collectif 1.0.3, Esther Ferrer, Étienne Charry, Farès Hadj-Sadok, Hippolyte Hentgen, Jean-Charles de Quillacq,Jordan Roger , Katia Kameli, Kenny Dunkan, Kent Monkman, Laura Bottereau & Marine Fiquet, Marie Losier, Mary Sibande, Mehryl Levisse, Olivier Nottellet, Pejvak, Regine Kolle, Romain Kronenberg, Sam Moore, Sebastien Loghman, SMITH, Suzanne Husky, Sylvie Ruaulx, Véronique Hubert, Vincent Volkart, Virginie Barré, Yan Tomaszewski, Youri Johnson.